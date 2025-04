Grande successo per l’apertura di ATRIVM, una visione internazionale per un nuovo concetto di design B2B a Lecce

ph_Ilenia Tesoro

LECCE - Una grande festa ha accolto la visione dei quattro professionisti internazionali che hanno inaugurato ufficialmente ieri, nella zona industriale di Lecce, ATRIVM. Un vero e proprio omaggio alla Puglia, alla sua architettura, ai suoi colori e ai suoi paesaggi, sottoforma di design frutto del lavoro di squadra di Nigel Wilson, Brunno Silva, Serhan Altop e Solen Altop, letteralmente innamorati del Salento e della Puglia.L’evento, curato da Flavia Robbe, event manager, e il suo staff, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, Bronek Pankiewicz, Presidente della Commissione consiliare per le Attività Produttive al Comune di Lecce, e Alessandro Delli Noci, assessore all’Innovazione della Regione Puglia, intervenuti per fare i loro auguri ai quattro soci e per complimentarsi per l’investimento e la nuova visione rivolta al nostro territorio.L’inaugurazione è stata l’occasione ideale per addetti ai lavori e visitatori di approfondire l’esclusiva collezione esposta e ispirata alla bellezza e all’unicità della Puglia, con una particolare attenzione all’outdoor. Il vasto showroom – 750 mq - racchiude un nuovo concetto di design d’interni B2B, rivolto ad alberghi, boutique hotel, palazzi, dimore storiche e masserie.«L’idea nasce dalla passione per il Salento – spiega Nigel Wilson, uno dei soci -, dai vostri colori, dal mare e dall’architettura. Con Brunno, Serhan e Solen è iniziato un viaggio di passione verso la realizzazione di Atrivm. In Puglia portiamo una visione internazionale, io vengo da Londra e vivo qui da 20 anni, Brunno è tedesco-brasiliano e Serhan e Solen dalla Turchia, un meltinpot di culture. Portiamo nel nostro showroom un’idea molto organica, nulla di forzato, un mix di arredi materici e non troppo classici, che tengono conto anche del clima del Salento».Ognuno di loro porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze uniche, che si riflettono nell’offerta di design innovativo e di alta qualità.Nigel Wilson, Direttore Creativo, ha una lunga carriera nel design d'interni e nel restauro di proprietà storiche, mentre Brunno Silva, economista tedesco-brasiliano, supervisiona le operazioni e contribuisce con la sua esperienza nel settore finanziario e dell'arte. Serhan Altop, con un background in economia e una vasta esperienza nel settore del mobile, ha fondato il marchio “Hibboux”, mentre Solen Altop, esperta in marketing e branding, ha co-fondato diverse aziende di successo nel settore dei complementi d’arredo, tra cui Goods Of Gods in Puglia.La collezione di ATRIVM è dunque un omaggio alla Puglia, con pezzi che riflettono l'estetica locale e l'innovazione contemporanea.