Il Covid-19 al centro della sessione di “Transizioni – La scienza in Tribunale” a Putignano

PUTIGNANO - Venerdì 4 aprile nella Sala Consiliare del Comune di Putignano si è svolto il dibattito “Incertezze scientifiche e accertamento della responsabilità medica; in particolare il caso Covid- 19”, secondo appuntamento di “Transizioni – La scienza in Tribunale”, iniziativa che offre alla comunità la possibilità di approfondire, all’insegna del pensiero scientifico, tematiche che hanno creato scalpore nel dibattito pubblico.Ideata dall’avvocato Michele Ficco, insieme ai colleghi Claudia Sportelli, Monica Di Monte e Giovanni Carlo Angelini De Miccolis, con la partecipazione dell’associazione degli Avvocati del Tribunale di Putignano e l’organizzazione di Rosario Sportelli, l’iniziativa è stata strutturata in tre appuntamenti.Nell’incontro di venerdì scorso, moderato da Michele Longo, avvocato del Foro di Bari e sindaco di Alberobello nel periodo Covid-19, illustri nomi della medicina e della giurisprudenza hanno analizzato un tema molto importante che ha generato notevole clamore. L'ultima emergenza pandemica ha, infatti, sollevato numerose questioni riguardo alla responsabilità medica, soprattutto in un contesto di incertezza scientifica. Durante quel tragico periodo, i medici hanno affrontato situazioni straordinarie, spesso senza linee guida consolidate, e ciò ha influenzato il modo in cui la responsabilità civile e penale è stata valutata.Dopo i nutriti saluti istituzionali, a trattare questa argomentazione sono stati il senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia; il dottor Gianluca Tarantino, giudice Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari; Filippo Bottalico, professore associato dipartimento di Giurisprudenza Uniba; Nunzio Di Nunno, professore aggregato di Medicina legale presso l’Università del Salento; Giovanni Carlo Angelini De Miccolis, avvocato della Camera penale di Bari; dott.ssa Maricla Marrone, dirigente medico-legale del Policlinico Bari.“Dobbiamo dare al cittadino la certezza di essere ben curato e al medico il convincimento che se fa il suo dovere nessuno gli possa rimproverare nulla- ha affermato il senatore Sisto al termine della sua relazione -. Sono due tutele che vanno tenute in stretta connessione con equilibrio e con competenza. Noi ci stiamo provando, c’è una nuova legge che presto sarà sottoposta all’esame del Parlamento, c’è una commissione che ha lavorato e il Ministero sta lavorando alacramente per portare un buon prodotto”.“Transizioni – La scienza in Tribunale” si chiuderà l’11 aprile con l’incontro dal titolo “L’accertamento medico-legale dei danni da vaccino e le tutele previste dall’ordinamento. Il racconto dei media”.: 080 4056283: 17:30