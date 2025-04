Il Tipico Market per la Deejay Ten con il Pasta Party

BARI - Sabato 26 e domenica 27 aprile, nell’ex Mercato del pesce di Bari, si svolgerà il Tipico Market, villaggio enogastronomico itinerante dedicato alla valorizzazione delle eccellenze culinarie pugliesi, in occasione della Deejay Ten, la celebre corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay in programma per domenica.All’interno del villaggio saranno presenti otto stand con specialità tipiche pugliesi, dagli spaghetti all’assassina alle orecchiette e cavatelli, dai prodotti tipici e artigianali alle eccellenze vinicole, passando per birre artigianali e salumi e formaggi locali. Di particolare rilevanza sarà il momento del “Pasta Party”, un momento conviviale molto apprezzato, spesso organizzato prima o dopo una gara per permettere agli atleti di ricaricare le energie e socializzare, in programma per la prima volta a Bari nel corso della competizione firmata da Radio Deejay.“Il nostro progetto itinerante – spiega Maurizio Mastrorilli, tra i promotori di Tipico – porta con sé prodotti e iniziative di qualità attraverso il Bel Paese. È un’occasione unica per valorizzare le eccellenze territoriali presentando un’ampia varietà di prodotti, offrendo esposizioni e degustazioni e proponendo anche un mercatino nel quale sarà possibile acquistare e portare a casa ogni prodotto messo in mostra”.Tipico, che viene riproposto dopo l’apprezzata esperienza in Fiera del Levante ad Expo 2024, sarà una delle iniziative collaterali organizzate in occasione della quarta edizione della Deejay Ten a Bari. Rappresenterà quindi un punto di incontro tra sport, tradizione e gusto e accoglierà podisti, turisti e cittadini con un’atmosfera conviviale e autentica all’insegna della qualità e della sostenibilità. Ad aprire le attività di Tipico Market, alle 11.30 di sabato, sarà un aperitivo di benvenuto. Dalle 12 a mezzanotte aprirà poi il market che proporrà cooking show, degustazioni e vendita di prodotti artigianali. Da mezzogiorno di domenica è invece in programma l’evento speciale “Pasta Party”, un momento di convivialità dedicato agli amanti della corsa e del buon cibo, con la partecipazione del team della celebre emittente radiofonica.Per la città di Bari e non solo, Tipico sarà un’importante opportunità per scoprire e assaporare i sapori autentici di Puglia in un contesto di festa e condivisione, con l’obiettivo principale di promuovere ricette tradizionali e produzioni artigianali espressione del territorio, favorendo l’incontro tra produttori e consumatori.: 39291111969: 11.30