Lecce accende le risate con Ivano Bisi: in scena “BBQ” alle Officine Culturali ERGOT

– Nuovo appuntamento imperdibile con la stand-up comedy nel capoluogo salentino: domenica 4 maggio torna a Lecce, stand-up comedian tra i più caustici e pungenti della scena italiana, con il suo spettacolo, un monologo comico che promette di “cucinare” il pubblico a fiamma alta. L’evento si terrà negli spazi delle, con apertura porte alle ore 21:00.

Uno show tra risate, provocazioni e verità scomode

“BBQ” è il nuovo spettacolo di Bisi, che mette a fuoco — letteralmente — i temi più scomodi dell’attualità con la sua cifra stilistica tagliente e senza filtri. Dal Disability Pride finito in rissa, alle relazioni umane sempre più complesse, passando per censure, identità e paradossi del nostro tempo, tutto viene passato al fuoco vivo della sua satira. Uno show per stomaci forti, ma menti aperte.

Ivano Bisi: un comico “a nudo”, senza maschere

Classe 1977, nato a Pisa, Ivano Bisi è uno degli esponenti più riconoscibili della stand-up italiana. Politicamente scorretto, affilato, diretto: Bisi non indossa personaggi, ma sale sul palco con il suo nome e cognome, portando riflessioni scomode travestite da risate. Dall’esordio televisivo a Zelig nel 2019 al successo di Prime Video e Comedy Central, fino ai tour nazionali sempre più seguiti, Bisi si è fatto strada con il coraggio delle parole e l’assenza di tabù.

Dopo i successi di “Non voglio offendere nessuno” e “L’uomo del continente” — quest’ultimo acclamato in città come Milano, Roma, Torino e Lecce stessa — torna ora con BBQ, il suo monologo più incendiario.

Cos'è la stand-up comedy?

Per chi ancora non la conoscesse: la stand-up comedy è una forma di spettacolo comico in cui l'artista si rivolge direttamente al pubblico, senza personaggi né filtri. Una satira dal vivo, spesso irriverente, che affronta temi politici, sociali e personali con estrema libertà e senza alcuna “quarta parete”. È il comico nudo sul palco, armato solo di microfono e verità.

📍 Quando: Domenica 4 Maggio

📍 Dove: Officine Culturali ERGOT, Lecce

🕘 Ingresso: ore 21:00

📱 Info e prenotazioni: Tel/Whatsapp 389.12.61.188

Attenzione: si ride forte. E si riflette di più.