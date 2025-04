Lecce, Jany McPherson Trio venerdì 11 aprile al Teatro Apollo per la 55esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE - Penultimo appuntamento della 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina venerdì 11 aprile al Teatro Apollo di Lecce (inizio ore 20,45). Protagonista della serata Jany McPherson, pianista, cantante e compositrice cubana, una delle più importanti rappresentanti del pianismo jazz al femminile degli ultimi anni, in scena con il suo trascinante concerto "A long way", che prende il nome dall'ultimo album, pubblicato ad ottobre 2023. - Penultimo appuntamento della 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina venerdì 11 aprile al Teatro Apollo di Lecce (inizio ore 20,45). Protagonista della serata Jany McPherson, pianista, cantante e compositrice cubana, una delle più importanti rappresentanti del pianismo jazz al femminile degli ultimi anni, in scena con il suo trascinante concerto "A long way", che prende il nome dall'ultimo album, pubblicato ad ottobre 2023.





Uno stile unico e inconfondibile, un innato senso ritmico made in Cuba, la profonda intensità interpretativa delle sue ballad e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica fanno di Jany McPherson un’artista eccezionale. Dopo il successo in festival jazz prestigiosi come North Sea e il Montreux dove è stata la special guest di John McLaughlin, la stella di Guantanamo porta a Lecce, ospite della Camerata, il suo meraviglioso jazz solare, ispirato al sound del Buena Vista Social Club.





Con lei sul palco ci saranno Ronald Moran al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria, due straordinari musicisti.





Jany McPherson nasce a Cuba dove assorbe le influenze della grande tradizione dei pianisti cubani Ernesto Lecuona, Bola De Nieve e Chucho Valdés. Inizia giovanissima la sua carriera professionale, collaborando con l'Orchestra Anacaona, Manolito Simonet, Tata Guines, Miles Peña, Omara Portuondo e con l'orchestra Buena Vista Social Club, sfoggiando l’originale fraseggio che la caratterizza e la superba capacità di improvvisazione con cui riesce ad evocare i suoni della sua terra con grande modernità. Estremamente rilevante la recente collaborazione con John McLaughlin che l’ha voluta come sua “Special Guest” in alcuni concerti del suo tour estivo del 2022, tra i quali quelli del North Sea Jazz Festival e del Montreux Jazz Festival.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)





Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti | Under 35

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: (solo Poltronissime e Poltrone ultime file, Palchi laterali I e II ordine e loggione fino a esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico bancario. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio "Fisico" e come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO





Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Indirizzo temporaneo: Viale Oronzo Quarta, 20 - Lecce

Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)