L'estate con Costa Crociere è unica, in Italia Bruno Barbieri protagonista della nuova campagna di brand per una vacanza da vivere tutta sul mare

Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione, all’interno della piattaforma globale "speechless", dedicata all’estate e all’unicità di una vacanza Costa. Bruno Barbieri, protagonista d’eccezione e figura iconica dell’hospitality, accompagna gli spettatori alla scoperta delle meraviglie di una vacanza Costa, un’estate "sul mare" ricca di esperienze uniche che solo con Costa è possibile vivere.





GENOVA - Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione per celebrare l’estate ormai alle porte.





La campagna fa leva sulla "FOMO" estiva e sull’indecisione tipica di chi è alla ricerca della vacanza ideale, capace di unire scoperta e benessere, divertimento e semplicità. È pensata per coloro che non vogliono scegliere tra avventura e riposo, ma desiderano vivere ogni momento senza compromessi, con leggerezza e in totale comfort.





In Italia, il lancio della campagna che ha come protagonista Bruno Barbieri è avvenuto in TV tra il 27 e il 28 aprile con un soggetto da 30 secondi e due soggetti tematici da 15 secondi.





Tutti i soggetti rappresentano anche la celebrazione di una delle unicità di Costa gli esclusivi itinerari Sea and Land, con le Sea Destinations - nuove ed esclusive destinazioni da vivere sul mare -, che si aggiungono alle Land Destinations, da esplorare con esperienze a terra pensate in base alle esigenze di ogni ospite.





Giovanna Loi, VP Marketing e Direct Sales di Costa Crociere, ha dichiarato: "Quando l’estate si avvicina, il desiderio di fare qualcosa di diverso si fa più forte. Con questa nuova campagna parliamo a chi sogna una vacanza semplice da vivere, ma straordinaria da ricordare. Una vacanza che non richiede scelte difficili, perché unisce tutto ciò che si desidera: emozione, scoperta, relax. Il nuovo spot si rivolge a queste persone, offrendo una vacanza che combina facilità e desiderio di esperienze emozionanti come guardare le stelle nel punto più buio del Mediterraneo o fare snorkeling nel golfo di Napoli. E Bruno Barbieri, con la sua esperienza e il suo sguardo attento, racconta cosa rende unica una vacanza SUL mare con noi. La sua presenza aggiunge autenticità e valore al nostro messaggio: vivere il proprio tempo al meglio, senza stress, godendosi ogni momento".





Bruno Barbieri, Chef da 7 Stelle Michelin in carriera e partner ormai storico di Costa, oltre che crocierista appassionato, ha dichiarato: "La vacanza ideale? È in nave. Perché solo lì il mare diventa casa e ogni giorno una scoperta. Cammini tra orizzonti che cambiano, ti svegli con un porto nuovo negli occhi e vai a dormire col suono delle onde. A bordo c’è tutto quello che serve per sentirsi liberi, ma coccolati. È un viaggio che sa di sogno, ma che puoi vivere davvero".





La strategia creativa firmata dall’agenzia LePub, si basa su una narrazione emozionale che esalta la capacità di Costa di trasformare una tradizionale vacanza al mare in un’esperienza spettacolare e coinvolgente. Il concept "Live Your Wonder" è amplificato, diventando una call to action nella quale lo spettatore è protagonista: preparati a vivere la meraviglia di una vacanza sul mare con Costa.





La pianificazione media omnicanale della campagna integra mezzi video su ecosistemi digitali e lineari per garantire massima visibilità e impatto.





La campagna – con protagonisti diversi – andrà on air dal 28 aprile anche in Francia, con due soggetti da 30 secondi e due soggetti da 15 secondi.