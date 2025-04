Pescoluse, incendio devasta il "Lido del Sol": danni contenuti, stagione estiva confermata

SALVE – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito all’alba di oggi il "Lido del Sol", nota struttura balneare di Pescoluse, nel territorio comunale di Salve, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando alcuni passanti hanno notato una densa colonna di fumo provenire da via Pitagora. In pochi istanti, le fiamme hanno completamente avvolto il chiosco, utilizzato come bar e deposito per gli arredi da spiaggia.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, che hanno lavorato per ore per domare l’incendio e impedire che si propagasse alle strutture vicine. Il rogo è stato circoscritto, ma i danni alla struttura risultano ingenti, con una stima preliminare che parla di svariate migliaia di euro.

Nonostante l’accaduto, la proprietà del Lido del Sol ha voluto rassicurare clienti e amici: "I danni sono stati contenuti grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, a cui va il nostro sentito ringraziamento", si legge in una nota ufficiale. "Siamo già al lavoro e la stagione estiva si svolgerà regolarmente, senza alcuna variazione."

Il titolare Andrea Gallone ha aggiunto: "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto e vicinanza. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente al Lido del Sol per vivere insieme un’estate all’insegna del divertimento e della serenità."

La direzione invita inoltre a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, per evitare il diffondersi di notizie imprecise e creare inutili allarmismi.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.