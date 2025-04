Oltre il Segno: un percorso innovativo per giovani fumettisti e illustratori parte da Bari

– A Bari nasce "Oltre il Segno", un progetto formativo innovativo dedicato a giovani fumettisti e illustratori italiani, con l’obiettivo di sviluppare i talenti della nona arte. Il percorso, completamente gratuito, è destinato a creativi e studiosi under 35 e mira a perfezionare le loro competenze artistiche e professionali per inserirsi nel panorama editoriale italiano e internazionale.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Culturale Spine in collaborazione con la casa editrice Coconino Press e il Laboratorio Urbano Officina degli Esordi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma nazionale "Per Chi Crea".

Un’opportunità unica per giovani talenti

Oltre il Segno è un'opportunità straordinaria per 15 giovani fumettisti provenienti da tutta Italia. Questi talenti avranno la possibilità di partecipare a un percorso formativo che prevede 88 ore di alta professionalizzazione, suddivise in due fasi principali. La prima fase consiste in 64 ore di formazione in aula, con lezioni teoriche e pratiche su temi fondamentali del mestiere di fumettista, dalla creazione del catalogo editoriale alla gestione dei diritti d’autore, fino alle strategie promozionali. I moduli saranno tenuti da docenti esperti del settore, tra cui Giovanni Ferrara (direttore editoriale di Coconino Press), Oscar Glioti (sceneggiatore e giornalista), Leonardo Guardigli (art director), e molti altri professionisti di spicco.

Un percorso pratico e creativo

La seconda fase del programma prevede una residenza intensiva di tre giorni, guidata da Bianca Bagnarelli, fumettista e illustratrice premiata a livello internazionale. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare alla realizzazione di un’antologia collettiva a fumetti, sviluppando storie brevi originali che saranno esposte in una mostra itinerante dal titolo "Il Viaggio Oltre il Segno", che toccherà Bari, Roma e Bologna.

Come partecipare

Per candidarsi, i giovani artisti devono inviare una storia breve a fumetti (da 1 a 3 tavole), un curriculum vitae o portfolio artistico, e una copia del documento di identità all’indirizzo opencall@oltreilsegno.it entro l’8 maggio 2025. La selezione avverrà tramite una commissione di esperti, che valuterà anche le motivazioni e la determinazione dei candidati attraverso un colloquio motivazionale.

Un percorso gratuito e inclusivo

Oltre al supporto formativo di alta qualità, il progetto è completamente gratuito grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE. Per garantire una partecipazione equa, è previsto un contributo per le spese di viaggio e soggiorno per tre partecipanti provenienti da fuori regione con un reddito ISEE inferiore o pari a 15.000 euro.

"Oltre il Segno" non solo rappresenta un'opportunità di crescita professionale per i giovani talenti, ma è anche un’occasione di scambio e sviluppo culturale per l’intera comunità artistica e editoriale italiana.

Per maggiori informazioni e per consultare il modulo di iscrizione, visita il sito ufficiale www.oltreilsegno.it o invia una mail a opencall@oltreilsegno.it.