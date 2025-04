"Oltre San Nicola": un'esposizione collettiva tra arte cattolica e ortodossa a Bari e Bitonto

– L'arte si fa ponte tra le tradizioni cattolica e ortodossa nella nuova esposizione temporanea dedicata a, il Santo Patrono di Bari, simbolo di unione tra i due mondi religiosi. A partire dalfino al, ie ilospiteranno quattordici opere di due artisti di fama internazionale:, nati in Russia e attualmente residenti in Calabria. L'esposizione celebra l'universalità di San Nicola, che da sempre ha rappresentato un legame profondo tra la Puglia e la sua storia religiosa, in particolare a partire dal 1087, quando le sue reliquie giunsero a Bari.

Un omaggio all'universo del Santo

La mostra si inserisce nel periodo dedicato ai festeggiamenti di San Nicola, un evento che, ogni anno, unisce la città di Bari e il mondo intero nel culto del Vescovo di Myra, protagonista di leggende, miracoli e fiabe. Il percorso espositivo si snoda tra due importanti sedi museali, offrendo un'esperienza unica, in cui l’arte sacra esplora i vari aspetti della vita e dei miracoli del Santo. Ogni opera racconta un lato diverso della figura di San Nicola, simbolo di generosità, protezione e giustizia, legato tanto alla tradizione cristiana cattolica quanto a quella ortodossa.

Le opere di Alessandro Allegra

Alessandro Allegra, docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Sanremo, presenta sette opere che combinano l’esperienza nell’arte sacra-liturgica con una forte componente emotiva. Utilizzando tecniche diverse come acrilico su plexiglass, carboncino e sanguigna, Allegra crea una serie di rappresentazioni iconiche di San Nicola che riflettono la sua visione personale del Santo. Tra le opere esposte spicca un San Nicola dipinto ad olio su tela, dove il Santo, con i suoi attributi episcopali, è ritratto mentre interagisce con due bambini che giocano con sfere d’oro, evocando il miracolo della dote alle fanciulle povere.

La spiritualità di Sergej Tikhonov

Sergej Tikhonov, iconografo moscovita e sacerdote ortodosso, presenta le sue opere più mistiche, realizzate con le tradizionali tecniche iconografiche ortodosse. Le sette icone in esposizione, dipinte con tempera all’uovo su tavola e doratura in foglia d'oro, sono il frutto di un'intensa pratica spirituale, unendo l’arte e la preghiera in ogni pennellata. L'arte di Tikhonov si distingue per la profondità mistica e l'approccio liturgico, in cui ogni opera non è solo una rappresentazione visiva, ma un vero e proprio atto di devozione. La sua principale creazione, dipinta con tempera e cera liquida, è un tributo all'arte sacra ortodossa, che sintetizza i dogmi cristiani in immagini sacre potenti e ricche di significato.

Un'esperienza unica di arte sacra

La mostra sarà arricchita anche da una collezione di icone storiche cattoliche e ortodosse, risalenti all'Ottocento e Novecento, appartenenti a un collezionista privato. Queste opere, provenienti da diverse tradizioni, offriranno un'ulteriore prospettiva sulla lunga storia del culto di San Nicola.

L’inaugurazione avverrà il 3 maggio alle ore 17 presso il Museo Diocesano di Bari-Bitonto (via dei Dottula 1), per proseguire alle 18 presso il Museo Nicolaiano-Accademia Cittadella Nicolaiana (Largo Papa Urbano II). L'esposizione sarà visitabile fino al 15 giugno 2025.

Informazioni e contatti

Per maggiori dettagli sull'esposizione, orari e modalità di visita, è possibile contattare l'Accademia Cittadella Nicolaiana ai seguenti indirizzi:

Sito web : www.accademiacittadellanicolaiana.it

Email : sede@accademiacittadellanicolaiana.it / info@accademiacittadellanicolaiana.it

Telefono : 080 523 1429

Ufficio Stampa: Simona De Lia, cell. 335 6963947

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nell’arte sacra di San Nicola, simbolo di una città che vive in simbiosi con il suo patrono da secoli.