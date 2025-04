Ostuni si appresta ad ospitare la fase regionale delle olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa Italiana

Un test di abilità e solidarietà per i giovani studenti pugliesi.





OSTUNI (BR) – Sulla scia dell'entusiasmante edizione tenutasi con successo lo scorso anno ad Andria, la città di Ostuni, incastonata come una perla bianca nel cuore della Puglia, si prepara ad accogliere la fase regionale della terza edizione delle olimpiadi di primo soccorso per studenti della Croce Rossa Italiana. L'annuncio ufficiale del Comitato Regionale Pugliese della CRI segna un momento di grande attesa e rinnovato impegno nella promozione della cultura del soccorso e della preparazione all'emergenza tra le giovani generazioni della regione.





Dopo il grande successo dell'edizione 2024, che vide Andria trasformarsi per un giorno nel fulcro del primo soccorso studentesco pugliese, ora Ostuni raccoglie il testimone con l'entusiasmo e la determinazione di confermare e, se possibile, superare il successo dell'anno precedente. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il prossimo 27 aprile, giorno in cui la "città bianca" si animerà con l'arrivo di 15 scuole secondarie superiori provenienti da ogni angolo della Puglia. Questi istituti, selezionati al termine di un rigoroso percorso formativo interno, presenteranno con sé le loro squadre composte dai sei studenti più preparati e motivati, pronti a sfidarsi in una serie di prove pratiche che simuleranno situazioni di emergenza reali e complesse.





L'impegno della Croce Rossa Italiana nel rendere questa esperienza formativa e competitiva di altissimo livello è palpabile.





Anche quest'anno, un imponente dispiegamento di forze sarà messo in campo: si prevede il coinvolgimento di oltre 250 volontari, figure specializzate e appassionate che rappresentano l'ossatura e l'anima dell'organizzazione.





Un lavoro di squadra attento e coordinato sostiene l’organizzazione dell’evento, grazie alla guida di Francesco Salonne, Referente Regionale delle Olimpiadi, e al contributo dello Staff Formazione selezionato da Ilaria Altavilla, Delegata Tecnica Regionale della Formazione. Grazie al loro impegno e a una collaborazione costante, ogni dettaglio viene curato con professionalità per garantire ai partecipanti un’esperienza unica.





Tra questi, un ruolo cruciale sarà rivestito dai simulatori, esperti nel creare scenari di emergenza verosimili e dinamici, capaci di mettere alla prova la capacità degli studenti di analizzare rapidamente la situazione, di comunicare efficacemente e di agire con competenza. I truccatori, con la loro abilità nel ricreare ferite e condizioni mediche realistiche, contribuiranno a rendere le simulazioni ancora più immersive e a preparare emotivamente i partecipanti ad affrontare situazioni di potenziale pericolo.





A completare il quadro, saranno presenti gli operatori della Sala Operativa Regionale, che garantiranno il coordinamento delle comunicazioni e la fluidità dell'evento, personale medico e infermieristico per assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti, esperti in valutazione che osserveranno attentamente le performance delle squadre, fornendo un feedback costruttivo e stilando le classifiche finali, e numerosi altri volontari dedicati alla logistica, all'accoglienza e al supporto organizzativo.





Questa sinergia di competenze e di dedizione testimonia l'impegno costante della Croce Rossa Italiana nel promuovere una cultura del primo soccorso di qualità e nel fornire ai giovani le migliori opportunità di apprendimento e crescita civica.





Le Olimpiadi di Primo Soccorso rappresentano un progetto nazionale di fondamentale importanza per la Croce Rossa Italiana, un'iniziativa che si articola in un percorso formativo strutturato e in una competizione stimolante, con l'obiettivo primario di sensibilizzare i giovani sull'importanza del primo soccorso e di fornire loro le competenze necessarie per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza.





L'evento di Ostuni rappresenta un passo importante in questa direzione, un'occasione per celebrare l'impegno degli studenti e dei volontari e per ribadire, con forza e convinzione, l'importanza vitale del primo soccorso per il benessere e la sicurezza di tutta la collettività. Sulla scia del successo di Andria, Ostuni si appresta a diventare il nuovo epicentro del primo soccorso studentesco pugliese, promettendo una giornata intensa, formativa ed emozionante per tutti i partecipanti.