'Divinamente Mina', a Mola l’omaggio dell’Agìmus tra parole e canzoni

BARI - Inconfondibile e inimitabile, Mina viene celebrata in un progetto musicale tra canzoni e racconto domenica 4 maggio (ore 20.15), per le stagioni dell’Agìmus dirette da Piero Rotolo, nel Teatro van Westerhout di Mola di Bari, dov’è in programma lo spettacolo «Divinamente Mina», progetto unico nel suo genere pensato come un’esperienza immersiva oltre il semplice concerto. Un progetto nel quale storytelling ed evocazione s’intrecciano con le canzoni rese immortali dalla tigre di Cremona, leggenda della musica italiana.Protagoniste saranno le voci di Luciana Negroponte e del crooner-narratore Cristian Levantaci, valorizzate dall’Orchestra Suoni del Sud diretta da Domenico De Biase, che ha curato con grande sensibilità tutti gli arrangiamenti, finalizzati a conferire attraverso una raffinata e potente veste sinfonica nuova linfa vitale ai classici dell’artista. La quale viene celebrata nella sua interezza, attraverso ricordi e momenti salienti della propria biografia. Lo spettacolo ripercorre, infatti, la straordinaria carriera di Mina, interprete senza tempo, anche attraverso aneddoti esclusivi, a volte intimi, altre divertenti, con l’obiettivo di esaltare alcuni lati inediti della cantante, tra pubblico e privato.Nata il 25 marzo 1940, Mina Mazzini inizia la sua sfolgorante carriera quasi per gioco, nel 1958, quando si esibisce sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta. Introversa e inquieta, viene travolta dal successo. E mentre le sue canzoni conquistano le vette delle hit parade, i giornali rosa iniziano a occuparsi della vita più privata dell’artista, soprattutto dopo la nascita del primo figlio, Massimiliano, avuto nel 1963 da Corrado Pani, all’epoca sposato con un’altra donna. Ed è proprio al vertice del successo che Mina decide di scomparire dalle scene. Il 23 agosto 1978 la cantante tiene il suo ultimo concerto, proprio sul palco che l’aveva lanciata, ma non smette di regalare dischi e interpretazioni di grande bellezza.In tutti questi anni Mina è comparsa solo di rado in qualche immagine rubata. Eppure, lei stessa, poco più di un anno fa, è voluta ricorrere all’Intelligenza artificiale per apparire con una propria rappresentazione digitale nel videoclip di «Abban-dono», inedito inciso per l’album di perle e gioielli «Dilettevoli eccedenze 2» contenente una serie di brani nascosti negli archivi, sollecitando una riflessione sull’evoluzione dell’arte e della tecnologia e accendendo i riflettori sull’importanza di conservare e reinterpretare in modi innovativi il patrimonio culturale italiano.Biglietti su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/orchestra-suoni-del-sud-divinamente-mina/259487 : 368.568412 e 393.9935266.