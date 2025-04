Putignano, il Consiglio comunale approva il Rendiconto di Gestione 2024

PUTIGNANO - È stato approvato questa mattina con 11 voti favorevoli, 3 astenuti e 3 contrari nei tempi previsti dalla legge, il Rendiconto di Gestione 2024 del Comune di Putignano. Un documento che porta i frutti del lavoro dell’amministrazione di Luciana Laera e, nella seconda metà dell’anno, dell’amministrazione di Michele Vinella. Il rendiconto porta un risultato di amministrazione in positivo per 26 milioni 62mila euro, di cui 17 milioni 400mila euro quale risultato di cassa al 31 dicembre. Il totale di fondi disponibili come avanzo libero di amministrazione invece ammonta a 5.884.276,49€.“Durante il 2024 entrambe le Amministrazioni hanno dovuto affrontare sfide significative che sono state superate con successo, grazie a un lavoro sinergico tra la componente politica e la struttura tecnico-amministrativa del Comune. Il Comune di Putignano ha mantenuto i propri conti in ordine, senza disavanzi, in un virtuoso spirito di continuità istituzionale, aumentando il proprio patrimonio netto e rispettando i parametri ministeriali. Sono felice di dire che il paese è in salute, dimostra solidità nei conti e questo offre margini di manovra per gli investimenti e le necessità future. Il trend del risultato di amministrazione negli ultimi anni è stato continuamente positivo e in crescita, segno che il Comune ha saputo accumulare risorse e rafforzare la propria situazione finanziaria.Il Rendiconto ci porta comunque a delle riflessioni che rappresentano spazi di miglioramento a cui tutti dobbiamo tendere. In particolare, lavoreremo a una gestione più attenta dei residui (che dipendono molto spesso dalla riscossione di entrate tributarie ed extratributarie), a un efficientamento dell’avanzo libero e a un miglioramento gestionale dei servizi pubblici, mantenendo sempre alto l’interesse generale che permettono di perseguire. Detto questo, i numeri che abbiamo visto sono confortanti, frutto di un lavoro congiunto e sono certo che l’approvazione di questo rendiconto permetterà di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di porre le basi per un nuovo anno amministrativo altrettanto virtuoso. Ci tengo a ringraziare l’assessora Vanna Verna, tutti gli assessori, i Consiglieri Comunali e gli uffici per l’ottimo lavoro svolto” ha dichiarato il Sindaco Michele Vinella nel corso del Consiglio odierno.