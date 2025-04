Silvana Sciarra a Trani per la conferenza “Corti a confronto” e il premio Lions

TRANI - Sabato 3 maggio, a partire dalle 10, nell’auditorium “Sabino Loiodice” di Trani (Bt), si terrà la conferenza sul tema “Corti a confronto” tenuta da Silvana Sciarra, giudice della Corte costituzionale della Repubblica Italiana dal 2014 al 2023 e presidente della stessa dal 2022 alla scadenza del mandato.Al centro dell’evento, organizzato dall’associazione Croce bianca dai gruppi Lions di Trani e dalla libreria Luna di sabbia Ubik Trani, ci sarà il dibattito sull’omonimo volume della professoressa Sciarra, pubblicato dalla società editrice Il Mulino. Questo lavoro editoriale raccoglie tre lezioni incentrate sull’incertezza riguardo l’utilità di una pluralità di corti tra quelle costituzionali nazionali, la Corte di giustizia dell’Unione europea e quella europea dei diritti dell’uomo, e che propongono una convinzione tersa e colma di speranza: che l’identità nazionale si rafforza oggi non contro l’Europa, ma per il tramite dell’Europa. Ed è così che le corti, avvolte in una rete che non le lascia mai sole, diventano istituzioni del pluralismo e costruiscono una sovranità condivisa. L’autrice dialogherà con Domenico Lamantea, delegato di zona Lions.La giornata inizierà con i saluti istituzionali dell’ingegnere Elio Loiodice, past governatore distrettuale Lions e presidente della Croce Bianca OdV, e del sindaco di Trani, avvocato Amedeo Bottaro.Alle 11, poi, a Silvana Sciarra sarà consegnato il Lions “Melvin Jones Fellow”, prestigioso riconoscimento internazionale conferito a persone che hanno contribuito alla fondazione o sostenuto finanziariamente la Lions Clubs International Foundation. Questa onorificenza, la più alta concessa dalla Lcif, premia l’impegno umanitario e la generosità dimostrata nel sostegno alla missione di servizio del Lions Club. Ad anticipare questo momento ci sarò l’intervento di Alessandro Moscatelli, segretario del Centro Studi Giustina Rocca, in riferimento all’omonimo premio.Originaria di Trani, laureatasi all’Università degli Studi di Bari con il massimo dei voti, discutendo la tesi in “Diritto del lavoro” con Gino Giugni, Silvana Sciarra è stata la seconda donna a ricoprire il ruolo di presidente della Corte costituzionale della Repubblica Italiana e ha svolto anche un percorso accademico importante, che ha avuto inizio proprio dal capoluogo pugliese. È stata docente all’Università di Siena, all'Istituto universitario europeo di Fiesole (dove ha insegnato European Labor and Social Law dal 1994 al 2003, diretto il Dipartimento di diritto tra il 1995 e il 1996 e il Gender Studies Programme nel 2002-2003) e attualmente è all'Università di Firenze, dove è professore emerito di diritto del lavoro e diritto sociale europeo. Inoltre, è stata corrispondente dell’Accademia dei Lincei e, dal 12 marzo 2024, presidente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.: 3474360942: 10.00