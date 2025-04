"Storie di Puglia": a Trani la mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin celebra la regione attraverso lo sguardo del maestro

Dal 16 aprile al 30 giugno 2025 – Palazzo delle Arti Beltrani, Trani (BT)

A cura di Alessia Venditti

Con l’arrivo della bella stagione, la Puglia si riempie di eventi d’arte che invitano alla riflessione e alla scoperta. Tra questi spicca "Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin", una mostra d’eccezione ospitata nel suggestivo Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, organizzata da Delle Arti Odv Ets, con la curatela di Alessia Venditti.

Una Puglia in bianco e nero

Dal 16 aprile al 30 giugno 2025, saranno esposte trentacinque fotografie selezionate dall’imponente archivio di Berengo Gardin, molte delle quali dedicate alla Puglia. Un’esposizione che per la prima volta rende omaggio alla regione ospitante attraverso lo sguardo del celebre fotografo, noto per la sua capacità di raccontare il reale con poetica essenzialità.

“La fotografia in bianco e nero permette di concentrarsi sull’essenza”, ha sempre ribadito l'autore. Ed è proprio in questa cifra stilistica che prende forma il racconto visivo di una Puglia sospesa tra passato e trasformazione.

Orari speciali e visite guidate

La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica (10:00 - 18:00, ultimo ingresso alle 17:30), con orari prolungati in occasione delle festività:

25 aprile (Festa della Liberazione) e 1° maggio (Festa dei Lavoratori) : apertura continuata 10:00 - 20:00 con visite guidate alle ore 11:00, 12:00 e 18:00.

Il biglietto per le visite guidate (10 euro) include l’accesso alla mostra e alla Pinacoteca "Ivo Scaringi".

Un racconto visivo lungo sessant’anni

Classe 1930, Gianni Berengo Gardin è uno dei grandi maestri della fotografia italiana. La sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta, è costellata da oltre 260 pubblicazioni e più di 360 mostre personali. Le sue immagini, molte delle quali realizzate per il Touring Club Italiano, raccontano il volto autentico del Paese, dai centri urbani alla provincia, dalle fabbriche all’architettura.

In mostra, accanto agli scatti più noti, saranno esposte anche alcune fotografie inedite, tra cui diversi scatti realizzati a Trani e in altre località pugliesi negli anni Sessanta. Le sue immagini restituiscono una regione in evoluzione, ancora legata a un passato rurale ma già proiettata verso il futuro, come sottolineato anche nell’articolo “Un giardino d’incanti” pubblicato su Le vie d’Italia nel 1967.

Un progetto corale

Il percorso espositivo, arricchito da testi di Marcello Sparaventi (Centrale Fotografia, Fano) e dell’architetto Mariana Soricelli, inquadra le opere di Berengo Gardin nel contesto storico, sociale e urbanistico dell’epoca. L’immagine coordinata è a cura di Andrea Venditti.

Patrocini e biglietti

La mostra gode del patrocinio del Touring Club Italiano - Club di Territorio Bari BAT, della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, e del sostegno di Regione Puglia, PACT, Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi e Puglia Culture.

Biglietti:

Intero: 8 euro

Ridotto: 6 euro (minori, studenti, docenti, over 65, soci Touring Club e partner)

I biglietti sono acquistabili presso il Botteghino di Palazzo Beltrani (via Beltrani 51, Trani) e sul circuito Vivaticket:

👉 Acquista qui

Contatti:

📞 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

🌐 www.palazzodelleartibeltrani.it

Una mostra da non perdere per chi ama la fotografia d’autore e vuole riscoprire la Puglia attraverso lo sguardo di un testimone d’eccezione.