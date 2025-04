Trinitapoli: trasporto gratuito per le cure termali dedicato ai cittadini

- Il Comune di Trinitapoli, su iniziativa dell'Assessore ai Servizi Sociali Maria Rosaria Capodivento e del Sindaco Avv. Francesco di Feo, ha attivato undedicato ai cittadini che desiderano effettuare un ciclo di cure termali presso le Terme locali di Margherita di Savoia.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di garantire ai cittadini, in particolare agli anziani e alle persone in condizioni di fragilità, la possibilità di accedere facilmente e senza costi alle importanti terapie termali, riconosciute per il loro valore preventivo e curativo.

"È nostra priorità sostenere il diritto alla salute e promuovere la prevenzione. Questo servizio gratuito rappresenta un concreto sostegno per chi desidera accedere alle cure termali", ha dichiarato l’Assessore Maria Rosaria Capodivento.

Il Sindaco Francesco di Feo ha aggiunto: "Continuiamo ad investire nel benessere della nostra comunità, mettendo al centro la persona e le sue esigenze".

Le modalità di accesso al servizio di trasporto gratuito e i dettagli operativi saranno comunicati prossimamente dal Comune di Trinitapoli attraverso i canali istituzionali.