Musica, cinema, sport e lettura: Tria Corda cala il poker per umanizzare le cure pediatriche al Vito Fazzi di Lecce

LECCE - Un maggio all’insegna della solidarietà, della creatività e dell’amore per i piccoli pazienti del Polo Pediatrico del Salento. L’associazione, promotrice e capofila del progetto per la realizzazione del Polo Pediatrico, lancia quattro nuovi progetti rivolti ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. Un’iniziativa che mira all’e al benessere psico-fisico dei bambini, per rendere più lieve il peso della malattia e della degenza ospedaliera.

Si parte con la musica: “Musica in corsia” – 3 maggio

Ad aprire la rassegna, sabato 3 maggio alle ore 12:00 nel reparto di Pediatria, sarà il progetto “Musica in corsia”, nato nel 2017 in collaborazione con il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Protagonisti della giornata inaugurale saranno i musicisti del quartetto di saxofoni SaxLibitum, che porteranno le loro note tra i letti dei piccoli pazienti, offrendo momenti di sollievo e armonia.

Cinema per sognare: “Movies for Children” – dal 5 maggio

Lunedì 5 maggio, alle ore 10:00, prenderà il via la terza edizione di “Movies for Children”, sostenuta dall’8x1000 della Chiesa Valdese. Il progetto prevede laboratori audiovisivi curati dal regista Paolo Pisanelli, e proiezioni cinematografiche che si svolgeranno in autunno in collaborazione con Associazione Eutopia. Tutte le attività saranno supervisionate dalle psicologhe della Cooperativa Psifia. Si comincerà nel reparto di Reumatologia pediatrica, per poi proseguire il 6 maggio in Oncologia pediatrica e negli altri reparti.

Novità in movimento: “Cuori in movimento” – 7 maggio

Grande attesa per “Cuori in movimento”, al debutto mercoledì 7 maggio nel reparto di Chirurgia pediatrica. Frutto della collaborazione tra Tria Corda e Decathlon Store di Surbo, con il supporto della Fondazione Decathlon Italia, il progetto propone attività motorie adattate a misura di bambino. Calcio, ping pong, freccette, basket e tennis saranno al centro di sessioni settimanali svolte con attrezzature specifiche e personale qualificato, grazie anche alla collaborazione con il corso di Scienze Motorie dell’Università del Salento.

Lettura teatrale: “Leggi tu, che leggo anch’io” – dal 19 maggio

Chiude il poker il progetto di lettura teatralizzata “Leggi tu, che leggo anch’io”, giunto alla quinta edizione. Lunedì 19 maggio gli studenti delle scuole superiori di Lecce, formati dall’attore e regista Ippolito Chiarello, porteranno nel reparto di Oncologia pediatrica le fiabe di Gianni Rodari, con letture tratte dal celebre libro “Fiabe al telefono”. Per la prima volta, il format si sdoppia anche con un gruppo di adulti lettori, che inizieranno il proprio percorso a giugno.

A supportare tutte le attività ci saranno i volontari ospedalieri di Tria Corda, formati attraverso il corso “Be volunteers”, tenutosi a febbraio.

Un’iniziativa a 360 gradi che unisce musica, cinema, sport e lettura, con l’intento di offrire ai piccoli pazienti momenti di leggerezza, contribuendo a migliorare la qualità della vita in ospedale e ad accompagnare in modo più dolce ed efficace le terapie mediche.

Per ulteriori informazioni:

📞 0832 091520 / 351 9199569

📧 segreteria@triacorda.it

🌐 www.triacorda.it