"Al tempo dei giardini", di Maria Belmonte (Spagna), a giugno in libreria

ROMA - «I giardini sono paesaggi terrestri, ma se si aggiunge la presenza dell’acqua si trasformano in un ambiente fertile e gioioso che ci fa sentire misteriosamente felici. L’acqua ci rilassa e allo stesso tempo ci riempie di vita e di giubilo; vicino a questo elemento ci sentiamo al sicuro». María BelmonteGli antichi greci interrogavano le sorgenti come si fa con un oracolo, consci di trovarsi al varco tra due mondi.A Roma l’acqua trova un’espressione concreta e grandiosa, che unisce ingegno e desiderio nell’equilibrio perfetto degli acquedotti, meraviglie ingegneristiche che alimentavano anche fontane, terme e lussuose residenze imperiali.È nel Rinascimento che questo fluire si carica di senso diventando strumento di riflessione e introspezione: l’acqua non è più solo necessità ma simbolo di pensiero filosofico, come nelle composizioni ispirate all’Accademia platonica fiorentina.Nella stagione barocca poi, col Bernini, l’acqua si trasformerà da materia liquida a scultorea, presenza che incanta, solleva e rapisce l’osservatore.Viaggiatrice erudita e sensibile, María Belmonte ha intrapreso un itinerario tra l’archeologico e il sentimentale per raccontare il fascino eterno di fonti e giardini da una prospettiva incantevole: un percorso sorprendente dove il mito si intreccia con l’ordinario, e i prodigi dell’acqua conquistano l’animo di chiunque sappia fermarsi ad ascoltarne la voce.María Belmonte ha studiato Storia a Bilbao e Antropologia a Barcellona.Ha conseguito un dottorato in Antropologia sociale all’Università dei Paesi Baschi.È autrice di diversi libri su cammini, viaggi e pellegrinaggi dall’antichità a oggi.Al tempo dei giardini è la sua prima opera pubblicata in Italia.María BelmonteAl tempo dei giardiniSogni, simboli e miti d'acquapp. 192, € 24.00, brossura con alettecollana Andante(Uscita 6 giugno)