Amianto, focus su esposizione ambientale e professionale: lunedì la presentazione dei dati regionali al Policlinico di Bari

– Si terràa partire dalle, presso l’del, l’incontro “”, un’importante occasione di confronto per analizzare le, sia in ambito lavorativo che ambientale.

L’iniziativa, promossa dal SISM Bari (Segretariato Italiano Studenti in Medicina), vedrà la partecipazione di autorevoli esperti del settore, rappresentanti istituzionali, e associazioni dei familiari delle vittime dell’amianto, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione nella regione e promuovere una maggiore consapevolezza pubblica.

I dati regionali e gli interventi

Uno dei momenti più attesi dell’incontro sarà la presentazione dei dati regionali sull’esposizione all’amianto, a cura del professor Luigi Vimercati, ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e referente del Centro Operativo Regionale della Puglia del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM).

Tra le autorità presenti, sono previsti gli interventi di:

Francesco Paolo Sisto , Vice Ministro della Giustizia

Vito Leccese , sindaco di Bari

Stefano Bronzini , rettore dell’Università di Bari

Vito Bruno , direttore generale di ARPA Puglia

Vito Montanaro , direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia

Antonio Sanguedolce, direttore generale del Policlinico di Bari

L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sulle conseguenze dell’esposizione all’amianto, sui rischi ancora presenti in Puglia e sull'importanza della prevenzione, diagnosi precoce e giustizia per le vittime.