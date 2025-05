“Artigianato d’Eccellenza”: la bellezza torna di scena a Lecce dal 23 al 25 maggio

La bellezza del fatto a mano, l’unicità dell’arte e la ricchezza della tradizione tornano protagoniste nella quindicesima edizione di, la prestigiosa mostra-mercato che inaugurerà ilall’nel cuore barocco di, alla presenza del sindaco

Tra gli espositori selezionati anche Chiara Grifantini, architetto e artista romana specializzata in tessuti dipinti a mano, oggi residente a Londra. “Desidero ringraziarvi di cuore per l’opportunità di partecipare a questa splendida fiera dell’artigianato in Puglia – ha dichiarato –. Presentare il mio lavoro in una terra che amo profondamente da tanti anni è per me motivo di grande gioia e gratitudine”.

La manifestazione, nata nel 2009 e divenuta nel tempo itinerante, ha l’obiettivo di valorizzare i luoghi più suggestivi del capoluogo salentino, trasformandoli in vetrine del miglior Made in Italy. In mostra, fino al 25 maggio alle ore 21, opere di altissima manifattura provenienti da ogni parte d’Italia – e non solo – in dialogo creativo con i migliori artigiani locali.

Oltre all’eccellenza artistica, l’edizione 2025 si distingue per la forte componente solidale. All’ingresso del Chiostro dei Teatini saranno allestiti salvadanai per sostenere le attività di Fondazione ANT, Progetto Itaca Lecce – attivo nella tutela della salute mentale – e la Fondazione Sylva, impegnata in iniziative ambientali.

La rassegna si svolgerà in concomitanza con l’atteso appuntamento di “Cortili Aperti”, promosso dalle Dimore Storiche Italiane: un’occasione unica per visitare i più bei palazzi privati del centro storico, che renderà Lecce – la “Firenze del Sud” – un polo d’attrazione culturale e turistico per visitatori provenienti da tutta Europa.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane).

Un evento che unisce bellezza, creatività e solidarietà, e che conferma ancora una volta Lecce come culla del talento artigianale italiano.