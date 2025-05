Trinitapoli, l’assessore Capodivento: “Serve coerenza, non ambiguità. Sono al servizio della comunità”

Con una nota ufficiale, l’interviene per fare chiarezza in merito al comunicato diffuso dal segretario cittadino di Forza Italia,, prendendo le distanze da quanto da lui dichiarato e sottolineando l’esigenza di maggiore coerenza all’interno del dibattito politico locale.

“Respingo ogni tentativo di riscrivere la realtà in modo incoerente – afferma l’Assessore –. Lo stesso Musciolà aveva pubblicamente riconosciuto la propria collaborazione con il direttivo del partito, distinguendosi da altri amministratori. Oggi, però, la sua chiusura improvvisa al dialogo contrasta apertamente con la mozione da lui stesso presentata il 21 marzo scorso, durante il congresso cittadino, che era basata sull’apertura all’Amministrazione Feo”.

Un cambio di rotta che, secondo Capodivento, genera confusione tra i cittadini e mina la chiarezza necessaria all’azione politica: “Il segretario sembra rinnegare la sua stessa linea, alimentando ambiguità e mostrando un disorientamento politico che non posso che constatare con rammarico”.

L’Assessore ricorda poi le proprie origini civiche: “Sono stata eletta con la lista Resilienza Trinitapolese, non da Forza Italia. La mia adesione al partito è avvenuta in uno spirito costruttivo, con l’unico obiettivo del bene della comunità, e mai per alimentare tensioni interne”.

Capodivento prende infine le distanze da chi si dichiara “neutrale” rispetto all’Amministrazione di cui lei stessa fa parte: “La mia adesione avrebbe avuto senso solo se finalizzata a rafforzare la maggioranza. Non certo per destabilizzarla. La politica, per me, deve fondarsi su serietà, coerenza e spirito di servizio. Chi cambia posizione a seconda della convenienza, si allontana da questi valori”.