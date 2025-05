Bitonto, tragedia all’alba: 93enne travolto e ucciso da una motobici

Dramma questa mattina all’alba nelle strade di Bitonto, dove, ha perso la vita in un tragico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si trovava fermo al centro della carreggiata per cause ancora da chiarire, quando è stato investito in pieno da una motobici in transito. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato a terra, e per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Michele Tassiello è morto sul colpo, lasciando sgomenta la comunità locale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità.

La notizia ha destato profondo cordoglio in città, dove il 93enne era molto conosciuto.