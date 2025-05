Tamponamento sulla Statale 16: traffico in tilt tra Palese e Bari Fiera

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla, dove unha mandato in tilt la circolazione nel tratto compreso tra

L'incidente, avvenuto nelle prime ore di oggi, ha causato lunghe code e rallentamenti in direzione sud, rendendo complicati gli spostamenti per pendolari e lavoratori diretti in città. Al momento non risultano feriti gravi, ma l’impatto tra i mezzi ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso, con conseguente blocco temporaneo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gestire la viabilità e ripristinare la normalità quanto prima. Si consiglia, ove possibile, di percorrere strade alternative o di posticipare la partenza per evitare di rimanere bloccati nel traffico.