Il cuore del Salento batte per i più piccoli: donato un carrello Broselow alla Rianimazione Pediatrica del Vito Fazzi

Un nuovo carrello pediatrico Broselow è stato donato all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Vito Fazzi di Lecce in ricordo di Raniero e di tutti i piccoli Angeli volati in cielo troppo presto.La donazione è frutto dell’esubero dei fondi raccolti in occasione del Concerto di Natale “NiteCity for Children 2024”, tenutosi il 26 dicembre scorso al Teatro Apollo di Lecce, organizzato dal gruppo musicale NiteCity insieme alle Associazioni Angeli di Quartiere ODV e Figli in Paradiso – Ali tra Cielo e Terra e con la preziosa collaborazione di Franco Russo.Il carrello Broselow, uno strumento essenziale per il trattamento d’urgenza dei piccoli pazienti, è progettato secondo un codice colore che corrisponde a intervalli di statura, peso ed età, che permettono un intervento rapido e preciso con farmaci già predosati e materiali calibrati.La breve ma intensa cerimonia di consegna ha visto la partecipazione del Direttore Generale ASL Lecce, Avv. Stefano Rossi, del Primario Dr. Giuseppe Pulito, della Prof.ssa Mascia, ordinario di Anestesia e Rianimazione, del Direttore di Presidio, Dott.ssa Barone, della Dott.ssa Tornese, della Dott.ssa Russo, Primario della U.O. di Chirurgia Pediatrica, delle Dott.sse Puscio, Sturdà, Vergine e del personale tutto dell’U.O. Anestesia e Rianimazione.“Nel ricordo del piccolo, grande Raniero e di tutti gli Angeli volati prematuramente in cielo, ringraziamo tutte le Associazioni che si sono prodigate nella donazione”, ha dichiarato a nome dell’intero reparto la Dott.ssa Pusciodell’Unità Operativa.Presenti alla cerimonia di consegna anche la mamma di Raniero, Federica Cenci, insieme a Chiara Caniato e Giada Cillo della Compagnia Teatrale “Gli Amici di Raniero”.Il dono in ricordo del piccolo Raniero è un segno tangibile della generosità dei salentini e della profonda sensibilità verso i bambini ricoverati e le loro famiglie. E ancora una volta è stato centrato l’obiettivo delle associazioni organizzatrici impegnate per rendere l’ambiente ospedaliero un luogo un po’ più umano e accogliente, a sostegno concreto del prezioso lavoro quotidiano del personale sanitario.