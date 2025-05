Capurso, la nuova stazione FSE sarà pronta entro il 2026: "Un’opera strategica per il nostro territorio"

Il cantiere della nuova stazione ferroviaria dellea Capurso è entrato nel vivo. Questa mattina, l’, ha effettuato un sopralluogo sull’area dei lavori, accompagnata dal, dalla, da una– di maggioranza e opposizione – e dai, che hanno illustrato i dettagli dell’intervento in corso.

Il progetto, che rientra in un piano più ampio di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie regionali, sarà completato entro giugno 2026 e si articola in tre micro-cantieri: la costruzione della nuova stazione, l’elettrificazione della linea e la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà i principali punti del territorio.

“Abbiamo avuto la possibilità di entrare nel vivo del cantiere e osservare i numerosi interventi già completati, anche quelli che non si vedono dall’esterno”, ha spiegato il sindaco Laricchia. “È un’opera complessa ma fondamentale per Capurso e Triggiano. Sono certo che, una volta terminata, la cittadinanza comprenderà l’importanza del progetto e le motivazioni dei ritardi accumulati”.

Il primo cittadino ha sottolineato come la trasparenza sia stata una priorità dell’amministrazione comunale: “Le stesse informazioni fornite oggi dall’assessore regionale erano già state condivise con la comunità in un video informativo pubblicato a novembre scorso. Continuerò ad aggiornare i cittadini passo dopo passo, così come fatto finora”.

L’obiettivo del progetto, secondo le istituzioni, è rendere Capurso un nodo di mobilità sempre più centrale e connesso al tessuto metropolitano della Puglia, migliorando l’accessibilità e la sostenibilità del territorio.