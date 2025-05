“Road to Battiti” fa tappa a Bari: sabato 17 maggio in piazza del Ferrarese con Coez

BARI – La carovana di “Road to Battiti”, il radio live show itinerante firmato Radio Norba, arriva a Bari sabato 17 maggio con un appuntamento da non perdere: protagonista della serata sarà Coez, tra i nomi più influenti del pop d'autore italiano, in una delle tappe che anticipano l’attesissima 23esima edizione del Cornetto Battiti Live.

L’evento si terrà in piazza del Ferrarese, nel cuore del capoluogo pugliese, e prenderà il via intorno alle ore 18 con musica, giochi, animazione e gadget distribuiti dai dj e speaker dell’emittente. L’accesso sarà libero, fino al raggiungimento della capienza consentita.

Coez porterà a Bari il suo nuovo singolo “Ti manca l’aria”, attualmente in rotazione radiofonica. Il brano, secondo tassello del suo 2025 musicale dopo “Mal di te”, è una ballad che fonde pop e urban, riflessiva e intima, prodotta da Esseho e scritta dallo stesso artista. Un’anticipazione del nuovo album atteso per giugno, che si preannuncia come un nuovo viaggio emotivo nella sua cifra stilistica autentica e personale.

Con 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro conquistati in carriera, Coez sarà anche intervistato in diretta radio e tv, in onda su Radio Norba, Canale 11 e sul canale 730 di Sky. A chiudere la serata, alle 21 circa, la registrazione del videoclip live (circa due brani), che sarà successivamente trasmesso in una delle cinque puntate del Cornetto Battiti Live, in onda anche su Canale 5.

Un’occasione imperdibile per vivere l’energia di uno degli artisti più amati del panorama italiano, e per entrare nel clima del Battiti Live, che ancora una volta porterà la grande musica nelle piazze della Puglia.