Presentata a Fasano l’iniziativa Puglia Elite Experiences

FASANO - È stato presentato mercoledì 30 aprile il progetto Puglia Elite Experiences (dal 4 all’8 maggio) iniziativa di promozione turistica che, attraverso una serie di attività che si svolgeranno in 4 province della regione, ha l’obiettivo di creare una rete di collaborazioni strategiche per valorizzare l’offerta della Puglia come destinazione turistica d’eccellenza.Nella sala conferenze de “I Portici – Biblioteca di Comunità – Ignazio Ciaia” sono intervenuti il sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria; l’assessore al Turismo del Comune di Fasano Pier Francesco Palmariggi; la responsabile dell’Ufficio Educational dell’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione Maria Pia Moggia, il ceo di Epoca Collection Giovanni De Blasio; il Sales & Marketing manager del gruppo Epoca Collection Gianluca Metrangolo.“Puglia Elite Experiences rappresenta un'opportunità per esaltare le incomparabili bellezze del nostro territorio, e per rinnovare il nostro impegno per sostenere un turismo di qualità, sostenibile e autentico – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria -. Questa iniziativa di Epoca Collection, supportata dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione, contribuirà ad attirare l'attenzione internazionale sulle eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali di Fasano e dell'intera regione, creando sinergie durature che valorizzeranno l'offerta turistica pugliese nel lungo periodo.”Promossa dal gruppo Epoca Collection (www.epocacollection.com), patrocinata dal Comune di Fasano e cofinanziato dalla Regione Puglia, l’iniziativa è realizzata grazie all’azione di Puglia Promozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico Poc Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8. Il programma prevede la partecipazione di 15 agenzie e tour operator internazionali con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio e prevede tre asset principali di intervento: Itinerari enogastronomici, esperienze di vacanze di lusso e la realizzazione di un workshop collaborativo. “Il segmento del lusso nel settore dell’ospitalità è per il gruppo Epoca Collection un vettore di internazionalizzazione oltre che di valorizzazione dell’attrattività della regione – ha dichiarato Giovanni De Blasio”.Fasano sarà il quartier generale dal quale 15 tour operator si sposteranno in 4 province della Puglia (Brindisi, Lecce, Taranto e Bari) per vivere una serie di esperienze e conoscere più a fondo l’attrattiva turistica locale e comprenderne le sue potenzialità nell’ambito delle vacanze di lusso e del wedding.“Il prodotto lusso e wedding sono in forte crescita – ha spiegato Maria Pia Moggia dell’Ufficio Educational di Puglia Promozione -. Questo progetto finanziato risponde a una strategia di sviluppo richiesta da una domanda internazionale che dal 2023 ad oggi ha visto un aumento esponenziale delle presenze turistiche nella regione”.I partecipanti potranno visitare masserie storiche, partecipare a workshop di cucina pugliese e degustare prodotti locali come olio extravergine d’oliva, vini pregiati, formaggi tipici e pane tradizionale.“Proporremo un fam trip conoscitivo con tour operator provenienti da Stati Uniti, Australia e Inghilterra – ha spiegato Gianluca Metrangolo -. Faremo vivere l’autenticità del nostro territorio con una declinazione del lusso e del wedding, proponendo varie attività”.Attraverso visite presso dimore storiche, masserie e castelli che offrono scenari suggestivi per eventi di alto livello, saranno presentati luoghi esclusivi ideali per matrimoni e vacanze di lusso, combinati con la tradizione pugliese.“In questa iniziativa è racchiuso tutto il senso del nostro operato – ha concluso Pier Francesco Palmariggi – ovvero, il rapporto tra pubblico e privato che costruiscono rete, collaborazione e progettualità per far conoscere Fasano e la Puglia nel mondo, farla conoscere, farla apprezzare e renderla sempre più attrattiva”.