Incidente sulla SS16 a Carbonara di Bari: motociclista ferito, forti rallentamenti verso Brindisi

BARI – Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS16, all’altezza di, in direzione. Nell’impatto, ad avere la peggio è stato il, finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto tempestivamente un equipaggio del 118, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo, rimasto ferito. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico veicolare sulla direttrice sud della statale, con code e disagi per gli automobilisti. La Polizia Stradale è intervenuta per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.