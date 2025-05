'Dalla continuità alla separazione: Cristianesimo, Ebraismo e le ferite della storia', a Brindisi evento culturale presso la Chiesa Evangelica Valdese di Brindisi

BRINDISI - La Chiesa Evangelica Valdese di Brindisi è lieta di invitare la cittadinanza all’incontro culturale dal titolo “Dalla continuità alla separazione: Cristianesimo, Ebraismo e le ferite della storia”, che si terrà sabato 24 maggio 2025, alle ore 18:00, presso il Tempio valdese in Via Congregazione 14, Brindisi.





Interverranno: Pastore Alessandro Esposito, teologo ed ebraista, con una riflessione su: “Gesù, figlio ed interprete della tradizione ebraica”; dott. Francesco Vitale, storico, con un intervento dal titolo: “Breve storia dell'antigiudaismo cristiano”.





L’incontro sarà arricchito da una parte musicale a cura della band "Around the Blues", che eseguirà tre brani simbolici e carichi di significato: Imagine di John Lennon; Blowin' in the Wind di Bob Dylan; Hallelujah di Leonard Cohen.





L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.





Per chi non potesse essere presente in sede, sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Chiesa Evangelica Valdese di Brindisi. È sufficiente richiedere l’amicizia alla pagina per accedere al collegamento.





L'evento ha ottenuto il Patrocinio della città di Brindisi.









Con questo evento desideriamo offrire alla città di Brindisi un’occasione di riflessione, dialogo e condivisione, contribuendo nel nostro piccolo alla crescita culturale e spirituale del territorio.