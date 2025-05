Fedez e Clara protagonisti ad Andria: parte “Road to Battiti” di Radio Norba

ANDRIA -Andria accende i riflettori sul primo appuntamento di, il radio live show itinerante firmato, che accompagnerà il pubblico verso il grande evento estivo del. Ospiti d’eccezione di questa prima tappa:, pronti a infiammare la centralissima(nota anche come Catuma) con la loro energia e musica.

A partire dalle ore 18, dj, speaker e animatori della “radio del Sud” animeranno il centro della città con musica, giochi, gadget e collegamenti in diretta su Radio Norba, in tv su Telenorba (canale 11) e su Sky (canale 730).

L’attesa maggiore è però per il momento clou della serata: alle 21 circa, l’esibizione live di Fedez e Clara, che si esibiranno in un mini-live per la registrazione del videoclip di due brani, parte del format “performance on the road”, che verrà poi trasmesso in una delle puntate del “Cornetto Battiti Live”.

“Scelte Stupide”: debutto live per il nuovo singolo

“Road to Battiti” segna anche la prima uscita ufficiale per Fedez e Clara insieme dopo l’uscita del loro nuovo singolo “Scelte stupide”, pubblicato oggi da Warner Music Italy. Il brano, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, fonde atmosfere elettroniche, venature pop e testi viscerali che raccontano gli ultimi istanti di un amore complicato e non ancora del tutto finito.

Le voci dei due artisti si intrecciano in un crescendo emotivo che mescola melodie pop alla Artemas con una base elettronica martellante, in perfetto stile Fedez. Per Clara, artista rivelazione degli ultimi anni, si tratta di un’importante consacrazione dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

Live tour 2025: doppio ritorno per Fedez e debutto nei club per Clara

Il 2025 sarà anche l’anno del ritorno sul palco per entrambi. Fedez celebrerà il suo “Ritorno a casa” con due date-evento all’Unipol Forum di Assago il 19 (già sold out) e il 20 settembre. Clara, invece, salirà per la prima volta sui palchi di due storici club italiani: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Dieci tappe per raccontare la musica dell’estate

Quella di Andria è solo la prima delle dieci tappe previste da “Road to Battiti”, che attraverseranno la Puglia da nord a sud, portando la musica e i protagonisti dell’estate a contatto diretto con il pubblico. L’accesso agli eventi è libero, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

Una partenza col botto, dunque, per “Road to Battiti”, tra musica, spettacolo e nuove emozioni tutte da vivere sotto il cielo pugliese.