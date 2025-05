Gallipoli, chiude la mostra di Max Hamlet Sauvage alla "Casa degli Artisti"

GALLIPOLI – Domenica 4 maggio 2025 si conclude la suggestiva mostra surrealista di Max Hamlet Sauvage, ospitata nella prestigiosa galleria permanente di Giorgio De Cesario ne La Casa degli Artisti, luogo simbolo della cultura a Gallipoli.L’evento segna il termine di un percorso espositivo che ha saputo incantare visitatori e appassionati d’arte con l'universo visionario di Sauvage.La mostra è stata fortemente voluta dall’artista Giorgio De Cesario, fondatore e anima de La Casa degli Artisti, una residenza d'arte unica che da anni si distingue per la sua straordinaria missione: offrire gratuitamente i propri spazi a mostre, eventi culturali e artisti provenienti da tutto il mondo.L'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della struttura, che continua a essere un faro per la diffusione e la promozione della cultura, accessibile a tutti.I visitatori hanno potuto immergersi nelle atmosfere oniriche di Sauvage, tra colori vibranti e forme che sfuggono alla razionalità, in un percorso che ha esplorato l'inconscio, il sogno e la libertà creativa, principi cardine del surrealismo.Non a caso lo stesso De Cesario, parlando dell’amico Max Hamlet, ha affermato: ”Le sue opere, che si muovono agilmente tra collage, pittura, installazione e provocazione visiva, sono un gioco continuo tra alto e basso, tra citazione e reinvenzione.E come ogni artista che si rispetti nel XXI secolo, Sauvage gioca con i codici della comunicazione, ma li rovescia con uno sguardo che sembra ereditare tanto da Duchamp quanto da Warhol, con un pizzico di ironia alla Rotella”.La giornata di chiusura sarà un’ulteriore occasione per incontrare l'artista, dialogare sull’esperienza espositiva e condividere riflessioni sull'importanza dell'arte come strumento di crescita individuale e collettiva.La Casa degli Artisti si conferma ancora una volta non solo come un centro espositivo di alto profilo, ma anche come un autentico laboratorio di idee e contaminazioni artistiche.Un luogo in cui l'arte non è solo da ammirare, ma da vivere.