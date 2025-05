Gyrosteria Yannis di Bari premiata come Miglior Ristorante del Sud Italia e Isole ai Just Eat Awards 2024

– La, storico ristorante greco nel cuore di Bari, ha conquistato un prestigioso riconoscimento: ilnella categoria, assegnato a marzo 2025 sulla base delle recensioni e dei voti degli utenti della piattaforma Just Eat.

Il premio rappresenta una conferma dell’apprezzamento del pubblico per la qualità dell’offerta gastronomica e per l’efficienza del servizio di delivery, fiore all’occhiello del ristorante barese che da oltre vent’anni è un punto di riferimento per la cucina greca autentica in città.

Un riconoscimento dal valore speciale: la voce dei clienti

La Gyrosteria Yannis, con le sue due sedi nel suggestivo Borgo Antico e nel dinamico quartiere Murattiano, ha costruito la sua reputazione su piatti tradizionali greci, preparati con ingredienti freschi e selezionati, e su un servizio di consegna interno che garantisce puntualità e freschezza.

“Questo premio, che riflette l'opinione diretta dei nostri clienti, ci riempie di orgoglio e rappresenta una motivazione in più per continuare a offrire qualità e autenticità ogni giorno”, ha dichiarato Gianni, co-fondatore del ristorante. “Siamo felici che il nostro impegno venga riconosciuto e apprezzato in tutto il Sud Italia”.

I segreti del successo della Gyrosteria Yannis

Tre i pilastri su cui si fonda il successo del ristorante:

Autenticità e qualità degli ingredienti : ogni piatto è preparato secondo le tradizioni greche, con materie prime fresche e di prima scelta.

Servizio di delivery affidabile e integrato : grazie a una gestione interna delle consegne, i clienti ricevono piatti caldi, freschi e puntuali.

Legame con il territorio: da oltre vent’anni la Gyrosteria è parte integrante della vita gastronomica barese, unendo cultura greca e identità locale.

Un percorso di eccellenza costante

Il premio 2024 si aggiunge a quelli già vinti dalla Gyrosteria Yannis nelle edizioni 2022 e 2023 dei Just Eat Awards, a conferma di una continuità di eccellenza che ha fatto della ristorazione greca un punto fermo nel panorama food della Puglia e del Sud Italia.

In un settore in costante evoluzione, dove la qualità e l’attenzione al cliente – sia in sala che a domicilio – fanno la differenza, la Gyrosteria Yannis continua a distinguersi per coerenza, passione e innovazione, sempre nel segno della cucina greca autentica.