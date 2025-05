Santeramo in Colle, il Questore di Bari sospende per 7 giorni la licenza a un bar del centro: “Ritrovo di soggetti pericolosi”

Ilha disposto ladella licenza di un noto bar situato nel centro di Santeramo in Colle, in applicazione dell’. Il provvedimento, notificato dal, è il risultato di una serie di controlli effettuati nei mesi scorsi, nonché di numerose, preoccupati per il crescentee per la, tra cui lonelle immediate vicinanze del locale.

L’azione rientra in un piano più ampio di contrasto alla cosiddetta “Mala Movida”, che ha visto le forze dell’ordine impegnate in frequenti interventi mirati sia all’interno del bar sia nell’area circostante, teatro di assembramenti sospetti e frequentazioni problematiche. Dai controlli è emerso infatti che il locale era diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali, segnalazioni di polizia o comunque ritenuti socialmente pericolosi.

Alla luce della situazione, il Questore ha ritenuto improrogabile adottare un provvedimento di natura preventiva, con l’obiettivo di interrompere la dinamica aggregativa attorno al bar e tutelare così l’ordine e la sicurezza pubblica, specialmente in una zona frequentata da famiglie e bambini.

La sospensione della licenza mira dunque a disincentivare l’abituale frequentazione da parte di soggetti pericolosi, sottraendo loro un luogo di aggregazione che, secondo gli accertamenti, favoriva contesti degradanti e potenzialmente criminali.

Il provvedimento rappresenta un segnale chiaro dell’impegno delle autorità nel contrastare i fenomeni di degrado urbano e nel tutelare i cittadini e la vivibilità dei centri abitati.

