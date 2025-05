I Gemelli di Guidonia all’Abeliano con “Intelligenza musicale”

BARI - Domenica 11 maggio, al teatro Abeliano di Bari, l’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso e lo stesso teatro Abeliano, proporranno lo spettacolo “Intelligenza musicale” dei Gemelli di Guidonia, trio canoro composto da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che esplorano il concetto di intelligenza artificiale applicata anche in campo musicale.Con il termine “intelligenza musicale” si intende la capacità di comporre musica, riconoscere, manipolare, riprodurre suoni, ritmi, melodie e modelli musicali. Sembra impossibile che nella stessa arte possano convivere anche mouse e tastiera, eppure è così. La musica è infatti un’arte aperta, vuole solo esplodere, non importa quale miccia verrà utilizzata e da quale generazione. Una liberazione per cui serve dedizione e, appunto, intelligenza.E i Gemelli di Guidonia questa intelligenza ce l’hanno, questa miccia l’hanno accesa, attingendo come sempre dal passato e servendosi però del futuro per dare una rinnovata luce al loro repertorio, rivisitando come sempre i classici della musica italiana e internazionale, da Pino Daniele a Lucio Battisti, da Lucio Dalla a Mango, passando per Michael Jackson, Whitney Houston e i Beatles, e utilizzando le nuove tecnologie per creare anche sul momento canzoni scritte dal pubblico, per una completa interazione.“Intelligenza artificiale”, la cui regia è affidata a Massimiliano Papaleo che insieme ai tre fratelli ha scritto anche il testo dello show, è dunque uno spettacolo che, oltre ad offrire i divertenti e immancabili momenti del repertorio dei Gemelli di Guidonia, affronta con ironia le nuove dinamiche che siamo costretti ad affrontare, confrontandoci quotidianamente con le nuove tecnologie alle quali non possiamo più rinunciare.I Gemelli di Guidonia sono tre fratelli, cantanti, comici, intrattenitori e speaker radiofonici. Ospiti fissi di diverse trasmissioni Rai del palinsesto notturno, nel 2006 sono entrati nel cast artistico dello spettacolo teatrale “È permesso” di Enrico Montesano in veste di cantanti e attori, mentre nel maggio del 2013 sono approdati all’“Edicola Fiore”, la famosa rassegna stampa di Rosario Fiorello, con medley a tema ed esilaranti gag musicali, duettando con artisti del calibro di Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi. Con il noto showman siciliano hanno collaborato anche in tour teatrali e altre trasmissioni radiofoniche e televisive, come “Il Rosario della sera” e “Viva RaiPlay”. Nel 2016 hanno partecipato a “Tu si que vales” su Canale5, mentre nel 2020 è stato il turno de “I soliti ignoti” su Rai1. In quello stesso anno sono entrati a far parte del cast di “Made in Sud” su Rai2, mentre nel 2021 hanno partecipato a “Stasera tutto è possibile” sulla stessa rete. Per due volte, in quello stesso anno e il seguente, hanno vinto il programma di Carlo Conti “Tale e quale show”.In questa occasione i Gemelli di Guidonia riceveranno il premio “Amici di Echo anno 2025”.: 3392438891: 20.00