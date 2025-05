"Road to Battiti": Achille Lauro e Coma_Cose protagonisti a Ostuni e Bitonto il 10 e 11 maggio

OSTUNI / BITONTO – Dopo il grande successo delle tappe inaugurali ad Andria e Trani, continua il viaggio del, il radio live show diche anticipa la 23esima edizione del celebre. Il prossimo fine settimana toccherà a, due nuove tappe pronte ad accogliere il calore del pubblico e la musica dei protagonisti dell’estate.

Sabato 10 maggio: Achille Lauro a Ostuni

La magia del “Road to Battiti” approda nella splendida cornice di piazzetta Sant’Oronzo a Ostuni, dove il protagonista della serata sarà Achille Lauro. L’artista romano, tornato recentemente alla ribalta con il suo settimo album “Comuni Mortali” (Warner Music Italy), è pronto a emozionare il pubblico pugliese con il suo stile unico e la sua anima cantautorale.

L’album, frutto di una lunga permanenza tra Los Angeles e New York, rappresenta il culmine della maturità artistica di Lauro, ispirato dai grandi maestri del cantautorato italiano. Tra i singoli di punta, “Incoscienti giovani”, presentato a Sanremo, e “Amore disperato”, già certificati Oro e Platino, mentre l’ultima uscita, “Amor”, è un omaggio poetico alla sua città, Roma.

Domenica 11 maggio: Coma_Cose a Bitonto

Il giorno successivo sarà la volta di Bitonto, dove tra piazza Marconi e piazza Cavour saliranno sul palco i Coma_Cose, il duo rivelazione composto da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, reduce dal successo sanremese di “Cuoricini”, brano che ha conquistato l’airplay radiofonico e ottenuto il disco d’oro.

I Coma_Cose porteranno sul palco i brani del loro nuovo progetto discografico “Vita Fusa”, un lavoro intimo e sonoramente variegato, in cui raccontano emozioni, sogni e relazioni attraverso le sfumature di una maturità artistica sempre più definita. Dopo l’estate, due date evento a Milano e Roma celebreranno i loro 10 anni di carriera.

Il format

Come in ogni tappa del “Road to Battiti”, il radio live show inizierà intorno alle ore 18, con l’animazione di dj, giochi e intrattenimento targato Radio Norba, in diretta su Radio Norba Tv (canale 11 e Sky 730). I protagonisti saranno intervistati in diretta e, dalle 21, andrà in scena la registrazione del videoclip con due brani eseguiti live, che saranno trasmessi in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live” in onda prossimamente su Canale 5.

Ingresso gratuito

L’accesso agli eventi è libero, fino al raggiungimento della capienza consentita. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere da vicino la musica dell’estate e l’energia unica del format più amato del Mezzogiorno.