Il percorso strategico di Costa Crociere: nuovi itinerari e una flotta rinnovata, il ritorno di Costa Serena in Europa dopo un importante refit

La strategia della compagnia si fonda su itinerari unici ed esperienze innovative, miglioramenti delle navi e una flotta completamente rinnovata: un approccio che evidenzia l’orientamento della compagnia a costruire un’offerta sempre più di valore





GENOVA - Nell'ambito di un piano avviato nel 2021, la flotta Costa è stata oggetto di un completo restyling. Tutte le navi sono state o sono in fase di refit per adattare gli ambienti e i servizi alle più recenti innovazioni di prodotto. L’investimento complessivo è di oltre 200 milioni di euro negli ultimi cinque anni.





Questo piano sarà completato a novembre di quest'anno, quando Costa Serena uscirà dal suo “dry dock” completamente evoluta: una nuova vivace e contemporanea food court con ristoranti e bar innovativi, come il ristorante Archipelago con menu di tre chef stellati, la Pizzeria Pummid’Oro e il Sushino@Costa, un design fresco e moderno per i ristoranti principali, piscine e bar splendidamente ridisegnati e suite completamente rinnovate per offrire il massimo del comfort e dello stile.





Tra ottobre e dicembre 2026 Costa Serena sarà protagonista di itinerari straordinari, tra cui una World Cruise da Tokyo a Buenos Aires, prima di posizionarsi in Sud America per rotazioni di 7 giorni nell'inverno 2027. A partire dalla primavera del 2027 Costa Serena ricomincerà ad offrire crociere nel Mediterraneo.





"Il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze uniche ai nostri ospiti, nel segno dell'innovazione, sostenibilità ed un eccezionale rapporto qualità-prezzo" ha dichiarato Mario Zanetti, CEO di Costa Crociere "Ci focalizziamo costantemente sull'innovazione di prodotto, come gli itinerari Sea e Land, un'esclusiva di Costa, che combina le nuove Sea Destinations con le Land Destinations. Stiamo inoltre investendo nella nostra flotta per migliorare l'esperienza di bordo e introdurre nuovi itinerari, tra cui i nuovi programmi di Costa Serena previsti per il 2026-2027. Il percorso strategico iniziato qualche anno fa sta rafforzando l'offerta nei nostri mercati di riferimento chiave con una offerta di vacanze unica".





Nell'ambito del nostro focus strategico sull'innovazione di prodotto, Costa Fortuna, la nave da maggior tempo in servizio, è prevista uscire dalla flotta Costa. La nave sarà trasferita al nuovo proprietario a metà settembre 2026. Fino ad allora, gli ospiti continueranno a godersi la nave e a ricevere la stessa straordinaria esperienza Costa di sempre, compresi i nuovi attesissimi programmi verso Grecia e Turchia nell'estate 2025 e le Isole Canarie nell'inverno 2025/2026.





Questo ulteriore passo dimostra il costante impegno di Costa verso l'eccellenza e l'innovazione, ponendo le basi per il futuro, attraverso una qualità straordinaria, itinerari pionieristici ed eccezionali esperienze a bordo e a terra.





Costa Crociere vanta una lunga tradizione e 77 anni di storia. La Compagnia è orgogliosamente parte di Carnival Corporation & plc, la più grande compagnia di crociere a livello mondiale e una delle più grandi compagnie di viaggi di piacere, con diversi brand che servono diverse tipologie di viaggiatori in diverse aree geografiche e con diverse tipologie di prodotto.