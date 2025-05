Il Viva! Festival svela la line-up per l’estate 2025: un viaggio sonoro tra passato e futuro

BARI - Il Viva! Festival è pronto a tornare con la sua nona edizione, confermando la sua posizione tra gli eventi più attesi e innovativi del panorama musicale europeo. Dal 1 al 3 agosto 2025, la magica Valle d’Itria ospiterà una nuova edizione del festival, che si distingue per il suo approccio unico alla musica, capace di mescolare sonorità elettroniche e tradizionali, linguaggi e generazioni, in una sinergia che ridefinisce il concetto stesso di festival. Un’esperienza sonora in grado di incantare e sorprendere, che promette di essere ancora una volta un momento indimenticabile.

La line-up di Viva! 2025 si articola in tre serate dedicate a diversi mondi musicali, ma sempre con un’attenzione particolare all’innovazione e alla contaminazione dei generi.

Venerdì 1 agosto: un'esplosione di energia elettronica e dance

La prima serata di Viva! 2025 sarà un tuffo nell’elettronica più raffinata, all’insegna della dance e della libertà ritmica. Bonobo, maestro dell’elettronica elegante e atmosferica, sarà il protagonista indiscusso della notte, accompagnato da una line-up che promette di incendiare la pista: Camoufly, giovane produttore eclettico in grado di mescolare trap, hyperpop ed elettronica brillante, Fenoaltea, talento emergente della scena dancefloor mediterranea, e molti altri tra cui okgiorgio, Parisi e il duo produttivo Parisi, che unisce virtuosismo strumentale e visione elettronica contemporanea.

Sabato 2 agosto: il battito caldo di soul, hip hop e R’n’B

La seconda giornata trasformerà il Viva! in una fusione di soul, hip hop e R’n’B, con una programmazione che racconta le sonorità vibranti delle nuove metropoli globali. Ele A, giovane promessa del rap italiano, sarà il primo a salire sul palco, seguita dalla straordinaria Greentea Peng, che porterà il suo blend unico di reggae, soul e psichedelia. La serata vedrà anche il dj set esclusivo dei Jungle, la Shablo Street Jazz Band e artisti come Studio Murena e Yunè Pinku, voci emergenti della scena elettronica e urban.

Domenica 3 agosto: l'alba di Christian Löffler

Il festival culminerà con un evento che si preannuncia iconico: l’esclusivo set all’alba di Christian Löffler, un’esperienza unica in riva al mare, dedicata agli abbonati del Viva!. La sua musica, un’incantevole fusione di ambient, techno e house, accompagnerà il sorgere del sole, in un rito collettivo che unisce la bellezza della natura e la profondità del suono in un'esperienza mistica e coinvolgente.

Un festival in continua evoluzione

Viva! Festival 2025 non è solo un evento musicale, ma un’esperienza che fonde l’arte, la natura e la cultura in un’unica, grande narrazione. La Valle d’Itria, con i suoi paesaggi mozzafiato, diventa il palcoscenico ideale per una manifestazione che si conferma come uno spazio di sperimentazione e ricerca artistica continua. Ogni performance è un passo in avanti, ogni artista contribuisce a plasmare il futuro della musica, mantenendo sempre un forte legame con le radici culturali e naturali del territorio che lo ospita.

Gli artisti della nona edizione

La line-up del Viva! Festival 2025 include una selezione di artisti di calibro internazionale, che spaziano da Bonobo, icona dell’elettronica mondiale, a giovani talenti come Ele A e Yunè Pinku, passando per artisti come Camoufly, Greentea Peng, i Jungle, e molti altri. Il festival è anche un’occasione per scoprire nuove realtà della scena elettronica, come Fenoaltea e Studio Murena, ma anche per vivere esperienze uniche come quelle di Christian Löffler, che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro emozionante all’alba.

Viva! Festival: il cuore pulsante della Valle d'Itria

Come sempre, il Viva! Festival 2025 si terrà nella suggestiva Arena Valle d'Itria, a ridosso del borgo antico di Locorotondo. Un luogo che è il cuore pulsante di un evento che ogni anno diventa più di un semplice festival: un organismo vivente che cresce, respira e si nutre dell’energia di tutti coloro che partecipano. Ogni performance, ogni battito, ogni risata, ogni passo diventa parte di una celebrazione collettiva della vita e della musica.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per le singole serate e gli abbonamenti sono già disponibili su Dice.fm. Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza unica nel cuore della Valle d'Itria.

Con l’edizione 2025, il Viva! Festival conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento fondamentale per chi cerca non solo un festival, ma una vera e propria esperienza immersiva che mescola innovazione, tradizione e contaminazione musicale. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura.