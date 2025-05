Tragedia alle porte di Foggia: 78enne perde la vita in un incidente stradale in via Cerignola

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, lungo, alle porte della città. Nell’impatto, che ha coinvolto due autovetture, ha perso la vita un uomo di

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 per cause ancora in fase di accertamento. Le auto si sarebbero scontrate violentemente, provocando gravi danni ai veicoli e, purtroppo, conseguenze fatali per l’anziano, che sarebbe deceduto sul colpo o poco dopo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati da un elisoccorso, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale, che ha assunto la guida delle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.