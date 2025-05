Lecce, in Camera di Commercio premiate due aziende ultracentenarie

LECCE - Nel panorama economico salentino ci sono imprese la cui attività viene da molto lontano nel tempo e che hanno fatto, con il loro esempio, da battistrada nel settore in cui hanno iniziato e continuano ad essere presenti con successo.La Camera di Commercio di Lecce, attenta a queste dinamiche segnalate anche dalle Associazioni di categoria che della Istituzione camerale sono il lievito, ha voluto premiare due imprese che continuano ad essere punto di riferimento nella loro categoria.Così, questa mattina, il presidente Mario Vadrucci, insieme al Consiglio camerale ed al Segretario Generale Francesco De Giorgio, hanno premiato il “Calzaturificio ELATA” di Casarano e la “Tabaccheria EMPORIO SCHIAVANO” di Taurisano.Il Calzaturificio ELATA fu fondato nel 1812 da Salvatore Nicolazzo a Casarano e continua anche oggi ad essere un marchio importante delle calzature “Made in Salento”, con l’ottava generazione della famiglia, dopo oltre 200 anni di attività che, negli ultimi tempi, ha valicato anche i confini nazionali.La Tabaccheria EMPORIO SCHIAVANO di Mariangela Schiavano è stata aperta invece da Rocco Ippazio Schiavano nel 1923 a Taurisano e continua ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche commerciali del paese e dei centri limitrofi, a oltre 100 anni dalla sua apertura, avendo adeguato la sua attività alle modalità del commercio più moderno.“Si tratta di imprese esemplari per tutto il tessuto economico del Salento - ha detto il Presidente dell’Ente camerale Mario Vadrucci, nel premiare i rappresentanti delle due imprese storiche - Con la loro attività continuano a rispondere ottimamente alle sollecitazioni ed ai cambiamenti dei mercati e costituiscono uno sprone per tutte le imprese del territorio, anche e soprattutto in questo momento di particolare impegno che le dinamiche dell’economia impongono”