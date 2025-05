'Progettiamo Legalità Insieme', secondo appuntamento del laboratorio di comunità a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Dopo il primo incontro partecipato con Leonardo Palmisano, prosegue il percorso di co-progettazione sociale "Progettiamo Legalità Insieme", promosso da la100lab, Legalitria e dal Comune di San Michele Salentino. - Dopo il primo incontro partecipato con Leonardo Palmisano, prosegue il percorso di co-progettazione sociale "Progettiamo Legalità Insieme", promosso da la100lab, Legalitria e dal Comune di San Michele Salentino.





Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 9 maggio, dalle 17:00 alle 18:30, all’interno del bene confiscato in via della Repubblica, simbolo concreto di riscatto e rigenerazione sociale.





Il laboratorio sarà guidato da Giampaolo Pisconti, esperto di politiche sociali e innovazione territoriale, e sarà rivolto in particolare al mondo della scuola, ai servizi sociali e al Terzo Settore. Un’occasione aperta di confronto e proposta, per immaginare insieme nuovi usi e funzioni per un bene che torna alla collettività.