"Luce di Provvidenza": concerto in onore del Venerabile Don Pasquale Uva a Bisceglie

– La musica diventa preghiera, memoria e gratitudine nella città di Bisceglie, con un evento che promette di toccare profondamente i cuori dei partecipanti. Sabato 17 maggio 2025, alle ore 20.00, la Chiesa di San Giuseppe ospiterà il concerto “Luce di Provvidenza”, un tributo al Venerabile Don Pasquale Uva, figura di straordinaria carità e fondatore della Casa Divina Provvidenza.

In occasione dell’Anno Santo 2025, l’evento si inserisce nel contesto delle celebrazioni giubilari, offrendo un’opportunità per riflettere sui valori di pace, misericordia e speranza, attraverso il linguaggio universale della musica. La serata è stata organizzata su richiesta delle Ancelle della Casa Divina Provvidenza e si propone come un momento di raccoglimento, aperto alla cittadinanza e particolarmente rivolto al mondo ecclesiale, scolastico e istituzionale.

Il concerto rappresenta anche un’occasione unica per riflettere, attraverso l’arte musicale, sulla luce che Don Uva ha lasciato nella vita sociale e spirituale della comunità biscegliese e oltre. La sua eredità continua a ispirare, alimentando l’impegno nella carità e nella cura degli altri.

L’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, sarà la protagonista della serata, accompagnata dalla straordinaria partecipazione del soprano Valeria Di Maria. Il programma musicale spazierà da compositori come Elgar, Caccini, Bach e Frisina, alternando brani sinfonici e vocali, tutti carichi di ispirazione sacra e riflessiva.

Oltre alla musica, l'evento sarà arricchito da momenti di riflessione e saluti istituzionali, dando voce al forte legame tra fede, cultura e territorio. Un'iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Puglia, che si inserisce nel quadro delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, spirituale e identitario della regione.

Il progetto è sostenuto con entusiasmo anche da importanti realtà locali, tra cui Universo Salute – Opera Don Uva, partner dell’evento, e Ferramenta Pedone, che ha offerto un supporto come sponsor.

L'evento è promosso e coordinato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia, presieduta dal Generale Pasquale Preziosa, con la direzione artistica della Prof.ssa Sara Allegretta. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, e la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questa serata di luce, arte e gratitudine, in onore di una figura che ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nella fede.