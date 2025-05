Lucera accoglie il ritorno di Giammarco Angelilli: apre “Osteria Modigliani”, l’osteria contemporanea tra tradizione e visione internazionale

LUCERA – Dopo aver lasciato il segno nella scena gastronomica internazionale,, chef di fama con una carriera culminata nel successo dell’, torna nella sua terra d’origine per aprire un nuovo, emozionante capitolo:, in, in uno spazio affascinante, all’ombra della maestosa cattedrale angioina.

Un ritorno carico di significati, ma anche di progetti ambiziosi. L’“Osteria Modigliani” riapre le sue porte in Puglia con l’obiettivo di coniugare la memoria della tradizione con un respiro internazionale, offrendo agli ospiti non solo un pasto, ma un’esperienza sensoriale completa, come spiega lo stesso Angelilli:

“La mia è un’osteria contemporanea, un luogo in cui la cucina è convivialità ma anche narrazione, design, cultura e ricerca. Ogni dettaglio – dall’illuminazione all’arredo, dalla musica al profumo – è pensato per evocare emozioni. La mia cucina vuole raccontare un viaggio, ispirato dalle tradizioni ma aperto al mondo”.

Un viaggio tra i sapori del mondo… di ritorno a casa

Il viaggio di Angelilli si concretizza in un evento articolato in tre appuntamenti esclusivi: le cene del 9 e 10 maggio e il pranzo dell’11 maggio, sotto il titolo emblematico “Sulla strada di casa”. Si tratta della terza tappa di un percorso culinario intimo, già proposto con successo lo scorso anno in due serate indimenticabili, intitolate “Diario di Bordo”, durante le quali lo chef ha condiviso ricette, storie e suggestioni raccolte in giro per il mondo.

Il menù: Capitanata e mondo in cinque portate

La cena (o pranzo) sarà composta da cinque portate pensate per valorizzare le eccellenze del territorio, combinate con tecniche e influenze internazionali. Partner dell’evento alcune tra le realtà agroalimentari più importanti della zona, come il frantoio Di Battista e le cantine Longo, Paglione e Masseria nel Sole. Il costo dell’esperienza gastronomica è di 60 euro, tutto incluso.

Il menù “Sulla strada di casa” include:

Pane e lievitati con degustazione di olio extravergine monocultivar nasuta di Di Battista

Crocchetta di baccalà , crema di patate, chorizo, maionese alla paprika accompagnata da Sibell brut millesimato metodo classico di Masseria nel Sole

Tartare di pomodoro , ciliegino confit, prunill e spaccatelle con mousse di caprino e aglio nero fermentato, servita con Ameno Falanghina IGP Daunia

Polpo scottato su bagna cauda estiva, crema di peperoni bruciati e carciofi, abbinato al Donnadele Negroamaro IGP Rosato di Alberto Longo

Scamone di agnello , millefoglie di patate, fonduta di pecorino e jus d’agnello, accompagnato da Caporale Cacc’e Mmitte DOC di Agricola Paglione

Semifreddo al limone, lemon curd, crumble al lime, chantilly al bergamotto e gelato al limone con limoncello artigianale della casa

Un’osteria che racconta

Con Osteria Modigliani, Angelilli porta a Lucera un nuovo modo di vivere la ristorazione: un ambiente curato nei minimi dettagli, dove ogni elemento contribuisce a costruire una narrazione gastronomica coerente, elegante e radicata nel territorio, ma con la mente e il cuore rivolti al mondo.

“Torno a Lucera per restituire alla mia terra tutto ciò che mi ha dato – conclude lo chef – e per costruire qui, dove sono nato, un progetto che possa diventare punto di riferimento per chi cerca emozione, autenticità e innovazione nel piatto”.

Info e prenotazioni:

📍 Osteria Modigliani – Via Scassa 18, Lucera (FG)

📆 Cene del 9 e 10 maggio, pranzo dell’11 maggio