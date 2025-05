Trani punta su sicurezza e qualità: al centro il turismo e la ristorazione. Il 6 maggio il confronto a Gallo Ricevimenti sul mare

TRANIUna città bella, sicura e accogliente è una città che sa crescere. Trani, perla dell’Adriatico e capitale pugliese del gusto, si prepara ad affrontare con visione e concretezza il legame tra sicurezza urbana e turismo di qualità. Lo farà ilpresso, nel corso della conferenza stampa dal titolo:, organizzata dall’associazione turistico-culturale

Sicurezza come base per l’eccellenza turistica

Il dibattito nasce dalla consapevolezza che la sicurezza è oggi un asset fondamentale per lo sviluppo turistico. Garantire un ambiente sereno significa valorizzare il patrimonio culturale, attrarre visitatori e sostenere il lavoro di imprenditori che puntano sull’eccellenza, come nel caso della ristorazione tranese. Gallo Ricevimenti, sede dell’incontro, è il simbolo di una città che investe nella qualità, tra cucina stellata, servizio d’eccellenza e un’accoglienza che guarda al futuro.

Negli ultimi mesi, la provincia di Barletta-Andria-Trani ha registrato una significativa riduzione della criminalità diffusa, grazie al lavoro delle forze dell’ordine e della Questura BAT. Meno furti, meno risse, più fiducia. Una città sicura è anche una città che attrae turismo di valore e offre esperienze autentiche e indimenticabili.

Le istituzioni a confronto

Alla conferenza prenderanno parte figure di primo piano del panorama istituzionale:

Amedeo Bottaro , sindaco di Trani

Gianfranco Lopane , assessore al Turismo della Regione Puglia

Alfredo Fabbrocini , questore della BAT

Renato Nitti , procuratore della Repubblica di Trani

Pierluca Cassano , comandante provinciale Guardia di Finanza BAT

Alessandro Scelzi , direttore sanitario ASL BAT

Alessandro Gallo, imprenditore del settore ristorazione

Il dibattito sarà moderato da Giancarlo Fiume, caporedattore Rai TGR Puglia.

Un confronto aperto al territorio

Non si tratterà di un incontro riservato ai soli addetti ai lavori. Al termine della conferenza, stakeholder, professionisti e associazioni avranno l’opportunità di contribuire alla discussione, con idee e proposte concrete. Il turismo non può prescindere dalla partecipazione attiva del territorio e dalla costruzione di un modello condiviso in cui qualità, sicurezza e accoglienza rappresentino valori irrinunciabili.

Trani, modello di bellezza e sostenibilità

Con la sua storia millenaria, la sua architettura mozzafiato e una vocazione enogastronomica in costante ascesa, Trani si candida a diventare un modello per il turismo pugliese. Una città in cui ogni esperienza è resa unica dall’equilibrio tra paesaggio, cultura e vivibilità.

Il 6 maggio sarà, dunque, un momento chiave per definire le nuove strategie di sviluppo locale, con l’obiettivo di fare di Trani un esempio virtuoso di come la sinergia tra pubblico e privato possa tradursi in qualità della vita e crescita sostenibile.