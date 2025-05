Nations League Femminile: l’Italia pareggia 0-0 contro la Svezia al Tardini di Parma

Nazionale femminile di calcio fb

FRANCESCO LOIACONO - Si chiude con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Italia e Svezia nel girone D della Nations League femminile, disputata ieri allo stadio “Tardini” di Parma.

Primo tempo ricco di occasioni senza gol

La partita si apre con un tentativo svedese al 3’ con Filippa Angeldahl, che però non inquadra la porta. Al 14’ è la volta di Manuela Giugliano per l’Italia che si rende pericolosa, seguita al 29’ da un’occasione sfiorata da Barbara Bonansea. Al 39’ viene annullato un gol per fuorigioco di Martina Piemonte, mentre al 44’ ci prova Sofia Cantore senza riuscire a segnare. Sul finale di tempo, al 45’, un’altra chance per la Svezia con Rebecka Blomqvist, che manca il gol di poco.

Secondo tempo con momenti di tensione e chance mancate

Al 8’ della ripresa, la rete di Nathalie Bjorn viene annullata per un fallo di Blomqvist sulla portiera azzurra Laura Giuliani. Al 23’ l’Italia tenta nuovamente con Cristiana Girelli senza successo. La partita si chiude con un errore di Angeldahl al 43’, che da posizione favorevole non centra la porta.

Classifica e prossimi impegni

Con questo pareggio, l’Italia resta al terzo posto nel girone D con 7 punti, mentre la Svezia condivide il primo posto a quota 9 punti insieme alla Danimarca. Ultimo è il Galles con 2 punti.

La prossima partita delle azzurre è fissata per martedì 3 giugno alle 19:30 a Swansea, contro il Galles, in una sfida fondamentale per la corsa alla vetta del girone.