Roland Garros: Musetti avanza agli ottavi, Gigante eliminato

FRANCESCO LOIACONO - Nel terzo turno del Roland Garros,conquista la qualificazione agli ottavi di finale battendo l’argentinocon il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2.

Purtroppo, non supera il turno Matteo Gigante, eliminato dall’americano Ben Shelton per 6-3, 6-3, 6-4.

Tra gli altri protagonisti del torneo maschile, il danese Holger Rune si impone dopo una lunga battaglia in cinque set sul francese Quentin Halys (4-6, 6-2, 5-7, 7-5, 6-2). Successo anche per l’australiano Alexei Popyrin, che vince 6-4, 7-6, 7-6 contro il portoghese Nuno Borges, e per l’americano Tommy Paul, che si impone in cinque set (6-3, 3-6, 7-6, 3-6, 6-3) sul russo Karen Khachanov.

Nel torneo femminile, grande prestazione per Jasmine Paolini, che supera l’ucraina Julija Starodubceva con un netto 6-4, 6-1 e approda agli ottavi di finale.

La campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, vince 6-2, 7-5 contro la rumena Jaqueline Cristian. Successi anche per la russa Ljudmila Samsonova (6-2, 6-3 all’ucraina Dajana Yastremska), la bielorussa Aryna Sabalenka (6-2, 6-3 alla serba Olga Danilovic), la cinese Qinwen Zheng (6-3, 6-4 sulla canadese Victoria Mboko) e l’americana Amanda Anisimova, che ha battuto 7-6, 6-4 la danese Clara Tauson.