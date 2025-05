Noicàttaro, “Ogni guerra è sempre una sconfitta”: il 7 giugno la presentazione del libro “Nojani caduti – dispersi, non dimenticati”

NOICATTARO - Sabato, presso ladi Noicàttaro (via Principe Umberto, 8), si terrà un evento di grande valore civile e culturale dal titolo, durante il quale verrà presentato il libro, a firma dell’insegnantee del professore

Il volume nasce con l’intento di restituire memoria, dignità e umanità ai tanti cittadini nojani caduti o dispersi durante i conflitti bellici del Novecento. Un’opera che intreccia ricerca storica e testimonianze personali, dando volto e voce a chi è stato troppo a lungo dimenticato. “È un libro che costruisce un ponte tra passato e presente – sottolinea il sindaco Raimondo Innamorato – un omaggio doveroso a chi ha sacrificato tutto per la Patria, ma anche un’occasione di riflessione per costruire un futuro in cui la memoria diventi fondamento della cultura della Pace”.

L’evento vedrà la partecipazione degli autori, dell’Amministrazione Comunale, dei docenti Pietro Sisto e Vincenzo Robles, e delle famiglie dei caduti, le cui storie sono state ricostruite attraverso documenti, lettere e racconti tramandati. A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Liuzzi.

“Parlare oggi dei nostri concittadini dispersi in guerra – dichiara l’assessora Germana Pignatelli – significa parlare di Pace. È un modo per ricordare, ma anche per comprendere meglio il presente. Come ha detto Papa Francesco, ‘ogni guerra è una sconfitta’, e questo libro ne è la più concreta testimonianza.”

Il lavoro di Tagarelli e Pellegrino rappresenta un gesto di cura e responsabilità verso la memoria collettiva di Noicàttaro. “Attraverso queste pagine – conclude il sindaco – i nostri caduti non sono più solo nomi incisi su lapidi, ma diventano storie vive, esempi da custodire e tramandare.”

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.