Ostuni, il congresso cittadino di Fratelli d'Italia all'Hotel Monte Sarago: Giuseppe Bagnulo nominato segretario cittadino

DANIELE MARTINI - OSTUNI (BR) - Sabato 3 maggio 2025, a partire dalle ore 18 presso l'Hotel Monte Sarago ad Ostuni, si è tenuto, con grande successo, il congresso cittadino di Fratelli d'Italia a cura del Coordinamento Provinciale di Brindisi.





Durante il congresso sono intervenuti: Luigi Caroli (Consigliere regionale); Renato Perrini (Consigliere regionale); on. Dario Iaia (Deputato); on. Chiara Gemma (Parlamentare Europeo); on. Michele Picaro (Parlamentare Europeo); on. Francesco Ventola (Parlamentare Europeo).





A portare i loro saluti, durante il congresso, sono intervenuti anche alcuni componenti dell'amministrazione locale di Ostuni, tra cui il sindaco Angelo Pomes. Notevoli sono stati anche gli interventi di vari esponenti di Fratelli d'Italia a livello locale e della provincia di Brindisi, ma anche di esponenti di altri partiti del centrodestra.





Durante il congresso è stato nominato, come segretario cittadino, l'avvocato Giuseppe Bagnulo. "Il futuro di Fratelli d'Italia é verso i giovani e le donne. Il futuro é competenza, aperto allo studio e al dialogo" ha dichiarato, nel suo intervento, lo stesso Giuseppe Bagnulo "Continueremo con quello che stiamo facendo. Sono consapevole del compito a cui sono stato chiamato e faremo il bene per Ostuni".