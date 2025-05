"Tesori Nascosti di Puglia" fa tappa a Maruggio: due giorni tra arte, storia, gusto e musica

– Il 24 e 25 maggio Maruggio si trasformerà in un palcoscenico diffuso per la cultura, la tradizione e l’identità pugliese. Il suggestivo borgo in provincia di Taranto ospiterà una tappa dell’edizione 2025 di “Tesori Nascosti di Puglia”, il progetto ideato dacon il patrocinio della, pensato per valorizzare i luoghi meno noti del patrimonio culturale regionale.

Già riconosciuto come Bandiera Blu per la qualità del suo mare, Bandiera Lilla per l’accessibilità e inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, Maruggio si apre a un fine settimana di eventi, visite guidate, degustazioni e musica. Le delegazioni delle Pro Loco pugliesi e i visitatori potranno riscoprire il fascino autentico di questo piccolo centro ionico attraverso un ricco programma.

Un viaggio tra i secoli e i sapori

Il cuore delle due giornate sarà il Chiostro dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti, scrigno di storia e arte, affiancato dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, tra le più antiche testimonianze del culto mariano nel territorio. Le visite guidate esperienziali, curate da guide autorizzate, condurranno i partecipanti in un viaggio tra i Cavalieri di Malta, monaci custodi di antiche tradizioni e illustri personaggi del passato.

Accanto alla storia, spazio anche alla musica dal vivo – con esibizioni di violino e chitarra, folk e musica d’autore – e alla tradizione enogastronomica maruggese, con degustazioni di cucina tipica e vini locali, e dimostrazioni culinarie.

Il programma

Sabato 24 maggio si parte alle 16:00 con l’apertura del gazebo informativo. Tra le attività principali, la visita guidata alle 16:30, il concerto di Ezio Calò & Giovanni Cosenza alle 19:30, e la degustazione alle 20:00, seguita da un’ultima visita guidata in notturna alle 21:00.

Domenica 25 maggio gli eventi inizieranno alle 9:00 e proseguiranno per l’intera giornata. Tra gli appuntamenti: intrattenimento folk alle 11:30 con il gruppo Aria di Casa Nostra, visita guidata con interprete LIS alle 12:30, concerto al pianoforte e voce con Paolo Carone alle 19:30, fino ai saluti finali previsti per le 22:00.

Eventi gratuiti e aperti a tutti

Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco Maruggio APS al numero 373 5212127 o via mail all’indirizzo proloco.maruggio@gmail.com.