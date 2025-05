Pasticciotto Day 2025: il Salento celebra il suo dolce simbolo tra Giro d’Italia, profumi e tradizione

– Il capoluogo salentino si tinge di rosa e profuma di pastafrolla: è tutto pronto per la sesta edizione del, l’evento che celebra il più iconico dei dolci salentini. Quest’anno, l’iniziativa coincide con un’occasione speciale: l’arrivo a Lecce della 4ª tappa del, rendendo la giornata una festa di gusto, sport e cultura condivisa.

Il programma: dal mattino fino a tarda sera

Dalle 8:00 alle 18:00, in tutte le pasticcerie aderenti in Italia e all’estero, il classico pasticciotto sarà venduto al prezzo simbolico di 0,90 centesimi, un modo per avvicinare ancora di più le persone a questo dolce tanto amato.

Dalle 18:00 alle 23:00, invece, i riflettori si accenderanno nel cuore di Lecce con EXPO PASTICCIOTTO DAY, che tornerà ad animare Galleria Mazzini. Qui, i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce daranno vita a un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto, sfornando in diretta migliaia di pasticciotti caldi, venduti a 1,50 euro l’uno. Parte del ricavato sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sede provinciale di Lecce.

Degustazioni, mostra e... concorso fotografico “in rosa”

La manifestazione prevede anche un percorso espositivo e degustativo dedicato ad altre tipicità dolciarie del Salento, offrendo ai visitatori un viaggio nei sapori della tradizione locale.

Torna anche il Pasticciotto Photo Contest, giunto alla sua terza edizione. Quest’anno il tema è “in rosa”, in omaggio al Giro d’Italia. Tra le centinaia di scatti ricevuti, 20 fotografie selezionate dalla giuria di esperti e la più votata sui social saranno esposte in Galleria Mazzini il 12 e 13 maggio. La premiazione avverrà nella serata inaugurale del Pasticciotto Day.

Un evento nato nel cuore del Salento

Il Pasticciotto Day nasce nel 2020 come segnale di rinascita dopo la pandemia, su iniziativa di Agrogepaciok, salone internazionale della pasticceria e gelateria artigianale, con l’organizzazione di EVENTI Marketing & Communication di Carmine Notaro. L’evento è oggi supportato da Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce, Fiepet Confesercenti, Federalberghi, numerosi GAL del territorio, con il patrocinio di Regione Puglia, Comune e Provincia di Lecce, Camera di Commercio.

“Un territorio lo si conosce mangiandolo, diceva Calvino – ricorda Notaro – e il nostro pasticciotto è l’ambasciatore perfetto del Salento. Un dolce semplice, ma profondamente identitario, che racconta storie, passioni e un legame profondo con questa terra.”

Info e adesioni

Tutti i dettagli dell’evento, l’elenco delle pasticcerie aderenti e il regolamento del photo contest sono disponibili sul sito ufficiale agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2025 e sui canali social dedicati.

📩 Contatti: info@agenziaeventi.com

PASTICCIOTTO DAY 2025: una festa di gusto che unisce Lecce, il Salento, l’Italia e il mondo nel segno della dolcezza e dell’identità.