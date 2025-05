Primo Maggio, Meloni: “C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara. Il lavoro è il pilastro della nostra azione”

ROMA - Nel giorno della Festa dei Lavoratori, la presidente del Consiglioaffida a un post pubblicato su(ex Twitter) il proprio messaggio agli italiani, ribadendo con forza l’impegno del Governo sul fronte dell’occupazione e della sicurezza sul lavoro.

“C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara”, scrive la premier, sottolineando come il lavoro sia uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda l’azione dell’esecutivo.

Meloni rivendica i risultati ottenuti in questi due anni e mezzo di governo, in particolare in termini di occupazione:

“Sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro. Il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte.”

Non manca un riferimento al tema centrale del Primo Maggio 2025, la sicurezza sul lavoro, tornato prepotentemente al centro del dibattito nazionale dopo gli ultimi tragici incidenti.

“Il nostro impegno concreto continua anche su questo fronte, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione”, spiega Meloni.

Il messaggio si chiude con un pensiero a tutti i protagonisti del mondo del lavoro:

“Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell’Italia.”

Il post arriva mentre in diverse città italiane si svolgono manifestazioni e cortei per celebrare la Giornata internazionale del lavoro, ma anche per denunciare le criticità del mercato occupazionale, in particolare per quanto riguarda salari, precarietà e sicurezza. Lo scontro con le opposizioni, infatti, resta acceso, ma il Governo continua a rivendicare risultati e a promettere nuove azioni.