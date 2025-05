'Quante n'avemo viste', canzoni, racconti e poesie di Gigi Proietti al Duke Jazz Club Bari

BARI - Ilospiterà una serata speciale e ricca di emozioni in omaggio al leggendario Gigi Proietti, un viaggio musicale e teatrale che celebra la sua straordinaria carriera. L'evento, intitolato, si propone di offrire uno spunto di riflessione attraverso le canzoni, i racconti e le poesie che hanno reso il grande artista una delle figure più amate e rispettate della cultura italiana.

L'iniziativa, che ha anche uno scopo benefico, vedrà i fondi raccolti destinati all'organizzazione EMERGENCY, a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza, un'iniziativa che sottolinea il forte impegno sociale e culturale che lega l'arte al sostegno delle cause umanitarie.

La serata sarà divisa in due parti: nella prima, il pubblico sarà immerso nelle atmosfere teatrali e cinematografiche, con brani tratti da celebri opere come "Alleluia brava gente" di Garinei e Giovannini, "I sette Re di Roma" e "Tosca" di Luigi Magni, in un tributo alle interpretazioni indimenticabili di Proietti. Nella seconda parte, spazio ai successi più conosciuti al grande pubblico, che hanno fatto di Gigi Proietti un'icona di cinema e televisione.

A eseguire questa speciale performance saranno:

Mike Zonno , chitarra e voce

Leonardo Di Gioia , fisarmonica

Manuela Zivacudis, voce narrante

L'evento promette di essere un'occasione unica per rivivere la magia delle opere di Gigi Proietti, accompagnati dalla musica e dalle parole che hanno segnato la sua carriera. Un'opportunità imperdibile non solo per gli amanti del grande teatro e cinema, ma anche per chi desidera contribuire a una causa importante, unendo cultura e solidarietà.

Non mancate a questo appuntamento speciale al Duke Jazz Club Bari, martedì 13 maggio 2025, alle ore 21:00!

Evento benefico pro EMERGENCY per la popolazione della Striscia di Gaza

Duke Jazz Club Bari - Via Giannone 16/b, Bari

Martedì 13 maggio 2025, ore 21:00